Зеленський пояснив, як припинення вогню в Олешках ламає переговорну тактику Росії

Досвід локального перемир'я в Олешках на Херсонщині довів можливість швидкого припинення вогню без тривалої підготовки та відведення військ. Президент Володимир Зеленський наголосив, що для цього потрібна лише політична російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю Джейку Тапперу на CNN.

Політична воля Кремля та посередництво США

Коли відбуваються зустрічі на рівні переговорних груп – тристоронні, двосторонні, не має значення – різні сторони заявляють, що потрібен час для підготовки до припинення вогню. Вони говорять, що складно здійснювати моніторинг, що необхідно відвести озброєння, а Україна має створити буферну зону,

– нагадав президент.

За словами Зеленського, припинення вогню в Олешках показало, що це не так ні. Моніторинг лінії фронту тепер забезпечується безпілотниками, що дозволяє миттєво отримувати відеодокази можливих порушень.

Український лідер підкреслив, що локальну паузу в бойових діях погодили дуже швидко, і цей механізм спрацював. Головною умовою масштабування такого досвіду залишається бажання керівництва Росії завершити війну.

"Сподіваюся, що ми знайдемо спосіб підштовхнути Путіна до миру. Ми можемо це зробити за посередництва США", – висловив сподівання Зеленський.

Нагадаємо, домовленість щодо режиму тиші в Олешках стала найдовшим прикладом взаємного припинення вогню з 2022 року.