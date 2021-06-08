КСУ та боротьба з корупцією: Букіккіо розповів деталі розмови зі Зеленським

Напередодні Володимир Зеленський провів зустріч з головою Венеційської комісії. Джанні Букіккіо заявив, що вона була корисною та конструктивною. На ній, зокрема, обговорили діяльність Конституційного Суду та боротьбу з корупцією.

Букіккіо в інтерв'ю виданню розповів деталі розмови з українським президентом, наголосивши, що зустріч була дуже корисна й конструктивна.

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Глава Венеційської комісії про розмову зі Зеленським

Ми, звичайно, говорили про Конституційний Суд, який у жовтні 2020 року прийняв дуже погане рішення, яке повністю зруйнувало механізм боротьби з корупцією,

– зазначив Букіккіо.

Однак він відзначив, що Зеленський, на щастя, запропонував проєкт закону, який згодом прийняли, однак із деякими змінами у порівнянні з початковим варіантом.

Голова Венеційської комісії нагадав деталі цих змін

перша стосується того, що члени родини чиновника не зобов'язані декларувати майно,

друга зміна – тюремного ув'язнення.

Букіккіо додав, що президент, найімовірніше, накладе на прийнятий Радою документ вето. Після цього законопроєкт знову обговорюватимуть у парламенті.

Зеленський ветуватиме запропонований ним законопроєкт