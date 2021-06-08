КСУ та боротьба з корупцією: Букіккіо розповів деталі розмови зі Зеленським

Напередодні Володимир Зеленський провів зустріч з головою Венеційської комісії. Джанні Букіккіо заявив, що вона була корисною та конструктивною. На ній, зокрема, обговорили діяльність Конституційного Суду та боротьбу з корупцією.
Букіккіо в інтерв'ю виданню розповів деталі розмови з українським президентом, наголосивши, що зустріч була дуже корисна й конструктивна.
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Глава Венеційської комісії про розмову зі Зеленським
Ми, звичайно, говорили про Конституційний Суд, який у жовтні 2020 року прийняв дуже погане рішення, яке повністю зруйнувало механізм боротьби з корупцією,
– зазначив Букіккіо.
Однак він відзначив, що Зеленський, на щастя, запропонував проєкт закону, який згодом прийняли, однак із деякими змінами у порівнянні з початковим варіантом.
Голова Венеційської комісії нагадав деталі цих змін
- перша стосується того, що члени родини чиновника не зобов'язані декларувати майно,
- друга зміна – тюремного ув'язнення.
Букіккіо додав, що президент, найімовірніше, накладе на прийнятий Радою документ вето. Після цього законопроєкт знову обговорюватимуть у парламенті.Нагадаємо, Зеленський 7 червня провів зустріч з главою Венеційської комісії Джанні Букіккіо, який приїхав в Україну з робочим візитом.
Зеленський ветуватиме запропонований ним законопроєкт
- У жовтні 2020 року Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. Це викликало обурення деяких українських політиків та міжнародної спільноти.
- Тому президент ініціював законопроєкт №4651, який повертає тюремне ув'язнення для порушників. Рада 3 червня у другому читанні підтримала законопроєкт, але з поправками.
- Активісти та правозахисники розкритикували його. А Зеленський заявив, що не підписуватиме його.