КСУ та боротьба з корупцією: Букіккіо розповів деталі розмови зі Зеленським

8 червня 2021 , 19:07
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Джерело:

ZN.UA

Напередодні Володимир Зеленський провів зустріч з головою Венеційської комісії. Джанні Букіккіо заявив, що вона була корисною та конструктивною. На ній, зокрема, обговорили діяльність Конституційного Суду та боротьбу з корупцією.

Букіккіо в інтерв'ю виданню розповів деталі розмови з українським президентом, наголосивши, що зустріч була дуже корисна й конструктивна.

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Глава Венеційської комісії про розмову зі Зеленським

Ми, звичайно, говорили про Конституційний Суд, який у жовтні 2020 року прийняв дуже погане рішення, яке повністю зруйнувало механізм боротьби з корупцією,
– зазначив Букіккіо.

Однак він відзначив, що Зеленський, на щастя, запропонував проєкт закону, який згодом прийняли, однак із деякими змінами у порівнянні з початковим варіантом.

Голова Венеційської комісії нагадав деталі цих змін

  • перша стосується того, що члени родини чиновника не зобов'язані декларувати майно,
  • друга зміна – тюремного ув'язнення.

Букіккіо додав, що президент, найімовірніше, накладе на прийнятий Радою документ вето. Після цього законопроєкт знову обговорюватимуть у парламенті.

Нагадаємо, Зеленський 7 червня провів зустріч з главою Венеційської комісії Джанні Букіккіо, який приїхав в Україну з робочим візитом.

Зеленський ветуватиме запропонований ним законопроєкт

Автор: Олег Терещенко