Буком по ср*ці, – мер Івано-Франківська пропонує публічно карати вандалів

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пропонує привселюдно карати тих, хто псує комунальне майно. Політик навіть вигадав новий спосіб.

Марцінків опублікував пост, де написав, що хлопець, який трощив ліхтарі у місті, ухилявся від військової служби. Тому його передали у військкомат.

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Крім того, поліція порушила кримінальну справу за хуліганство.

Як Марцінків пропонує карати хуліганів

Політик вважає, що хуліганів треба карати швидко та показово.

Взагалі я би до Кримінального кодексу вніс зміни – щоб одним із видів покарання було надавати буків по голій ср*ці серед площі. Робиш зле – показово отримуєш покарання,

– каже Марцінків.

Він переконаний, що це було б найефективніше.



Хулігани побили ліхтарі в Івано-Франківську / Фото з фейсбуку Руслана Марцінківа

Попередні скандали за участю Марцінківа:

У 2018 році Марцінків після футбольного матчу, у якому команда МФК "Прикарпаття" поступилася ФК "Колос", накинувся на суддів зустрічі. Він заявив рефері, що їх підкупили.

Після виступу гурту "Хамерман знищує віруси" на фестивалі Porto Franko міський голова доручив освятити сцену.

Нещодавно політик пообіцяв виплатити 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніє після вакцинації. Йому вже надійшло понад 100 заяв від жінок, які вимагають виконати обіцянку.

Текст поста Руслана Марцінківа:

Знайшли? Знайшли!

"Нічних трощунів" швидко знайшли і "оформили".

Той самий "Юра", що трощив ліхтарі, виявляється, ухилявся від військової служби, тож його передали у військкомат. Поліція порушила кримінальну справу за хуліганство (стаття 296 ККУ).

Я думаю, хуліганів треба покарати. Швидко і показово. Взагалі я би до Кримінального кодексу вніс зміни – щоб одним із видів покарання було надавати буків по голій ср*ці серед площі. Робиш зле – показово отримуєш покарання. Здається, це було б найефективніше!