Буком по ср*ці, – мер Івано-Франківська пропонує публічно карати вандалів
Джерело:фейсбук Руслана Марцінківа
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пропонує привселюдно карати тих, хто псує комунальне майно. Політик навіть вигадав новий спосіб.
Марцінків опублікував пост, де написав, що хлопець, який трощив ліхтарі у місті, ухилявся від військової служби. Тому його передали у військкомат.
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Крім того, поліція порушила кримінальну справу за хуліганство.
Як Марцінків пропонує карати хуліганів
Політик вважає, що хуліганів треба карати швидко та показово.
Взагалі я би до Кримінального кодексу вніс зміни – щоб одним із видів покарання було надавати буків по голій ср*ці серед площі. Робиш зле – показово отримуєш покарання,
– каже Марцінків.
Він переконаний, що це було б найефективніше.
Хулігани побили ліхтарі в Івано-Франківську / Фото з фейсбуку Руслана Марцінківа
Попередні скандали за участю Марцінківа:
- У 2018 році Марцінків після футбольного матчу, у якому команда МФК "Прикарпаття" поступилася ФК "Колос", накинувся на суддів зустрічі. Він заявив рефері, що їх підкупили.
- Після виступу гурту "Хамерман знищує віруси" на фестивалі Porto Franko міський голова доручив освятити сцену.
- Нещодавно політик пообіцяв виплатити 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніє після вакцинації. Йому вже надійшло понад 100 заяв від жінок, які вимагають виконати обіцянку.
Текст поста Руслана Марцінківа:
Знайшли? Знайшли!
"Нічних трощунів" швидко знайшли і "оформили".
Той самий "Юра", що трощив ліхтарі, виявляється, ухилявся від військової служби, тож його передали у військкомат. Поліція порушила кримінальну справу за хуліганство (стаття 296 ККУ).
Я думаю, хуліганів треба покарати. Швидко і показово. Взагалі я би до Кримінального кодексу вніс зміни – щоб одним із видів покарання було надавати буків по голій ср*ці серед площі. Робиш зле – показово отримуєш покарання. Здається, це було б найефективніше!