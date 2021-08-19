Біля кордону з Румунією знайшли прикордонника з вогнепальним пораненням

У Селятині Чернівецької області 19 серпня знайшли мертвого прикордонника. Чоловікові, за інформацією ЗМІ, було 24 роки.

На тілі було вогнепальне поранення. Про це розповів речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

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Чому загинув прикордонник

Відомо, що прикордонник перебував на чергуванні. Бровко наголосив, що наразі не можна констатувати, це було вбивство чи самогубство.

На місці працюють правоохоронці. Вони встановлюють обставини.

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