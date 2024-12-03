Була доповідь щодо випробування нових типів ракет: Зеленський провів Ставку

Володимир Зеленський у вівторок, 3 грудня, провів засідання Ставки. Під час неї була доповідь щодо випробування нових типів ракет.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського.

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Зеленський провів Ставку

Президент розповів, що під час засідання Ставки були доповіді щодо контрактів для нашого виробництва зброї в Україні. "Суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети", – додав він.

Також окремо розглядали питання нашої ракетної програми. Зокрема, щодо розробки, замовлення та постачання.

Зеленський розповів, що була доповідь щодо випробування нових типів ракет.

"Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво", – заявив президент.

Крім цього, під час Ставки обговорили завдання по контрактах на виробництво артилерії.

Лідер також повідомив, що провів нараду з премʼєром України, міністром енергетики та командувачем Повітряних сил. "Доповідали щодо захисту обʼєктів енергетики та відновлювальних робіт. Визначили додаткові пріоритети в перемовинах з партнерами щодо ППО для України", – резюмував Зеленський.

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Нагадаємо, Рустем Умєров в середині листопада зазначив, що Україна нарощує виробництво ракет. Він наголосив, що уже виготовлено перші 100 ракет цього року. За його словами, успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях.

Також міністр оборони вказав, що розробляються нові ракети-дрони, зокрема "Паляниця", яка є прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору. Також у цьому напрямку Україна співпрацює з іноземними партнерами.

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Зауважимо, що Україна працює над власними керованими авіаційними бомбами. У цьому питанні країна досягне успіху і це буде презентовано. Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич. Подробиці про заяву начальника Генштабу Збройних Сил України, читайте в матеріалі 24 Каналу.