Були близькі розриви: під час візиту Зеленського росіяни обстрілювали Роботине

Володимир Зеленський 4 лютого здійснив робочий візит у Запорізьку область. Зокрема, президент побував безпосередньо біля лінії фронту – у населеному пункті Роботине.

Прессекретар президента Сергій Никифоров розповів, що у момент, коли там перебував Зеленський, росіяни обстрілювали село. Поряд були вибухи.

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Вибухи під час візиту Зеленського

Володимир Зеленський 4 лютого здійснив візит у село Роботине, яке розташоване безпосередньо на лінії фронту. Прессекретар розповів, що під час візиту президента росіяни не припиняли обстріли села – там ведуться активні бойові дії.

Це Роботине, там ведуться активні бойові дії. Тому були відносно близькі розриви. Але я б не драматизував ситуацію,

– сказав Никифоров.

У Роботиному глава держави відвідав місце дислокації 65-ї окремої механізованої бригади. "На нулі" Зеленський поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди.

Де розташоване Роботине, де побував Володимир Зеленський: дивіться на карті

Візит президента на Запоріжжя

Під час свого візиту Володимир Зеленський представив новопризначеного голову Запорізької ОВА Івана Федорова. Раніше саме він був міським головою нині окупованого Мелітополя. Президент відзначив важливість того, щоб керівництво області працювало безпосередньо на місці й добре розуміло специфіку регіону.

Також Зеленський нагадав про важливу ціль – звільнення Мелітополя, зазначивши, що це обов'язково станеться. Він наголосив, що потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у місто.

Як зазначив президент, наразі одним з завдань на цьому напрямку є досягнення потрібного результату у процесі будівництва фортифікаційних споруд. Окрім цього, регіон маж повернутися до довоєнних показників за кількістю робочих місць. Важливим є питання організації навчального процесу, відновлення зруйнованого чи пошкодженого житла.

Роботине лишається активною ділянкою фронту. В останньому звіті Генштабу ЗСУ за 4 лютого зазначено, що там було відбито ворожу атаку. Водночас днем раніше таких атак було три.