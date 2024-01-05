Були дві хвилі атаки, знищили щонайменше 10 "Шахедів": що ворог атакував на Півдні

Ворог уночі та зранку 5 січня атакував територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Активна бойова робота велася на "Півдні", де ворог запустив безпілотники двома хвилями.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона додала, що українські захисники в зоні відповідальності ОК "Південь" знищили щонайменше 10 "Шахедів", передає 24 Канал.

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Скільки "Шахедів" збили на Півдні

Гуменюк повідомила, що ворог атакував Південь двома хвилями. Перша тривала близько 3 годин і розпочалася вночі 4 січня. Близько через 2,5 години розпочалася друга хвиля атаки, яка продовжується і зараз. Бойова робота триває, але в ОК "Південь" вже підбили перші підсумки результатів роботи ППО.

Робота Сил оборони по дронах була результативною. Нам вдалось знищити щонайменше 10 безпілотних літальних апаратів. 4 на Херсонщині, 4 – Дніпропетровщина. По одному – Кіровоградщина та Миколаївщина,

– розповіла Гуменюк про результати роботи ППО.

На жаль, влучань уникнути не вдалося. За словами Гуменюк, ворог атакував сільськогосподарські об'єкти – ангари з зерном, а також іншу інфраструктуру в селах – зокрема будинки культури. За попередньою інформацією, є поранені унаслідок нічної атаки.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що у межах області змили 6 "Шахедів". Усі дрони-камікадзе збили над Криворізьким районом.

"Уламки впали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав", – додав він.

Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, також повідомив, що увечері 4 січня у Баштанському районі внаслідок влучання БпЛА типу "Shahed 131/136" відбулось займання складів на території агропідприємства, яке було оперативно ліквідовано. Окрім того, пошкодження отримала будівля дитячого садочку, сільський будинок культури та приватні будинки. На щастя, минулося без постраждалих.

Майже всю ніч окупанти атакують "Шахедами"