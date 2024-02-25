Чи були переговори із партнерами про застосування їхніх військ в Україні: що каже Зеленський

Володимир Зеленський відповів на запитання, чи веде Україна перемовини з іншими державами щодо застосування їхні військ на війні.

Під час пресконференції 25 лютого президент повідомив, що Київ не веде переговорів із західними партнерами щодо застосування їхніх військ на території України. Про це пише 24 Канал.

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Якщо Україна буде в НАТО, вона використовуватиме 5 поправку

Під час пресконференції журналістка зауважила, що Україна підписала безпекові угоди з Британією, Францією, Італією, Канадою, Данією, і кожна з цих країн зобов'язана підтримувати Україну й надавати військову допомогу на 10 років. Однак жодна з цих держав не готова вступати на бік України у війні, якщо відбудеться повторне вторгнення.

Вона запитала у президента, чи ведуться щодо цього перемовини й правдиві чутки про те, що Британія розглядає можливість відправки своїх солдатів на фронт в Україну.

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Володимир Зеленський сказав, що Україна не веде переговорів із західними партнерами щодо застосування їхніх армій.

Ми не ведемо перемовини з нашими партнерами, щодо застосування їх армій на території України,

– сказав президент.

Однак він зауважив, що якщо Україна буде в НАТО, то наша країна, ймовірно, буде використовувати 5 поправку, якщо буде необхідність.

Журналістка нагадала, що нещодавно вийшло інтерв'ю колишнього посла України в Великої Британії Пристайка, де він говорив, що Лондон розглядає рішення допомогти Україні військовою силою та уточнила, чи правдива ця інформація.

Коментувати посла складно, не бачив інтерв'ю. Може, він щось знає. Якщо британці вже тут – прекрасно,

– відповів Зеленський.