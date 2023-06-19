У Повітряних силах назвали причину масштабної тривоги через ворожу авіацію: чи були пуски ракет

В Україні 19 червня близько 13:45 оголошували повітряну тривогу на Півдні та Сході. Причиною повітряної тривоги була активність ворожої авіації.

У Повітряних Силах ЗСУ попереджали про загрозу пусків крилатих ракет Х-22. Приблизно через годину в Україні оголосили відбій повітряної тривоги.

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Окупанти імітували пуски ракет

У Повітряних Силах повідомили, що дальні бомбардувальники Ту-22м3, які вилітали з аеродрому Моздок (Північний Кавказ), імовірно, проводили тренувальні польоти з імітаційними пусками крилатих ракет.

Водночас на Запорізькому напрямку працювала ворожа тактична авіація, реактивна артилерія (можливо С-300). Наразі інформація уточнюється.

Що відомо про ракету Х-22 Це протикорабельна ракета, яка не призначена для ударів по наземних цілях. Однак Росія застосовує Х-22, точність якої вкрай низька порівняно з іншими крилатими ракетами, по наземних цілях. Так у січні 2023 року Росія знищила ракетою 9-поверховий будинок у Дніпрі, а в червні 2022 року – ТРЦ у Кременчуку. Маса бойової частини Х-22 складає до 1 тисячі кілограмів, що більше, ніж у "Кинджала" та решти російських ракет. Через високу швидкість перехопити ракету Х-22 вкрай складно. Це може зробити ЗРК Patriot.

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