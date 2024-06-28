Були в російському полоні ще з 2017–2018 років: Україна повернула цивільних Пех і Матюшенка

Україні 28 червня вдалося звільнити цивільних Олену Пех та Валерія Матюшенка. Вони перебували у ворожому полоні ще з 2017 – 2018 років.

Про це повідомив Володимир Зеленський. Загалом з ворожого полону сьогодні вдалося повернути 10 цивільних, передає 24 Канал.

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Попри складнощі, 28 червня вдалося визволити й повернути додому ще десять наших людей.

Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років,

– розповів президент.