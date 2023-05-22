На Львівщині школяр ображав онкохвору дівчину: його матір постала перед судом

У Львівській області школяр цькував свою однокласницу, що перенесла онкологічне захворювання. Через це в дитини почалися нові проблеми зі здоров'ям.

Інцидент трапився у Миколаєві, що розташований у Львівській області. Згодом ця справа дійшла до суду та набула широкого розголосу.

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Що сталося на Львівщині

Школяр неодноразово ображав свою однокласницю. Дівчина перенесла онкологічне захворювання.

Постійний булінг дитини призвів до появи в неї ще й психологічних проблем. Після цього поліція отримала заяву від батьків дівчини. А далі почалися судові засідання.

Що вирішив суд

Відповідальність за цькування школярки понесла жінка, оскільки її син є неповнолітнім. Матір визнала свою провину. Під час слухань вона попросила суддю не обирати для неї суворого покарання.

Миколаївський райсуд визнав маму юного хулігана винною у булінгу. Тепер вона має сплатити штраф та судовий збір – 850 та 536 гривень відповідно.

Інші випадки булінгу у школах

На Чернігівщині дівчата-підлітки жорстко цькували свою знайому та знімали її приниження на відео. Через цей інцидент поліція притягла до відповідальності не тільки кривдниць, але й їхніх батьків, а також керівництво школи.

А у Броварах Київської області мама перевела свого сина до іншої школи через його хуліганське минуле. Однак у новому закладі школяр знову почав кривдити учнів. Через булінг їхні батьки звернулися до поліції. Шкільна адміністрація порадила жінці відвести свою дитину до психолога та перейти до домашнього навчання. Таку пораду мама хулігана отримує не вперше.

Також бувають випадки, коли дітей у школі цькують не однолітки, а дорослі. Такий інцидент нещодавно стався у Києві. Так, у школі №216 вчителька англійської прямо на уроках била та обзивала дітей, а також заперечувала російську агресію проти України. Через це третьокласники навіть плакали на заняттях. Коли втрутилися батьки, то побиття припинилися, а ось словесний булінг продовжився.

, рішення суду не є остаточним. Жінка має змогу подати апеляцію та оскаржити постанову.