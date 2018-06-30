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Булінг: як врятувати дитину від жорстокого цькування

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Булінг
Булінг / glavcom.ua

За даними опитування ВООЗ, близько 21% дітей у віці 11-15 років повідомляють про булінг з боку ровесників. Їх можуть бити чи погрожувати побиттям, принижувати словесно, розповсюджувати плітки та писати образливі записки.

Про це виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала на сторінці у Facebook.

Зі слів Супрун, якщо цькування робиться через соцмережі, то це називається кібербулінгом. І часто батьки вважають, що їхні діти мають порозумітися з ровесниками самі, тож вони не втручаються у такі ситуації.

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Це хибна, небезпечна для дитячого життя і здоров'я позиція. Адже діти, яких булять, не лише мають емоційні, психологічні, соціальні проблеми, а також є в зоні ризику скоєння самогубств,
– наголосила вона.

Не варто триматись осторонь – потрібно стати на захист дитини. Психолог Вікторія Горбунова розповіла, як розпізнати булінг та що робити батькам.

Перше, що варто зробити – це відкрито та щиро поговорити з дитиною, що завжди ви на її боці та розповісти про право на повагу і безпеку. Будьте уважні до поведінки та почуттів дитини.

Також допоможіть зрозуміти дитині, що вона смілива людина, яка не боїться говорити правду, щоб захистити себе та інших. З’ясуйте факти та зберіть докази булінгу – що і коли трапилось.

Після цього домовтеся про зустріч з батьками кривдника, вчителями та адміністрацією школи. Під час зустрічі спокійно поясніть ситуацію та спробуйте створити зрозумілий простий план щодо протидії: розмови батьків та вчителів з булерами, організація звернення за психологічною підтримкою та інше.

Не варто намагатись "виховати" чужу дитину – це погане рішення може нашкодити та ще більше загострити ситуацію.

План Б. Якщо план дій не допоміг, варто наполягти на адміністративних заходах в закладі – переведення в інший клас, мінімізація контактів з булером, залучення соціальних служб.

І навіть якщо це не допомогло – збирайте докази та звертайтеся до поліції. Непоганим виходом з ситуації буде, якщо батьки відразу переведуть дитину в інший заклад.

Та обираючи стратегію "уникання конфлікту", ми ризикуємо прищепити дитині, наприклад, такі переконання – "уникати боротьби", "здаватись обставинам", "не відстоювати власні інтереси", "не змінювати світ на краще",
– застерегла психолог.

Що таке булінг або цькування? Це прояв агресії з подальшим залякуванням особистості і появою можливості її повного підпорядкування собі і своїм інтересам. Така поведінка дає можливість людині самоствердитися коштом когось, заслужити собі загальний авторитет.

Та, зазвичай, у такий спосіб кривдник приховує свою неспроможність і слабкість. В системі цькування вирізняють три сторони: жертви, нападники та свідки.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Вагітність і діти Діти Здоров'я Здорове життя Психологія Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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