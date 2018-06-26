23:27
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
24°C 12°C
  • середа
    27°C 15°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, сьогодні
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Лікування

Ожиріння підлітків: вчені США назвали основну причину

205 Читать новость на русском
Недосипання є однією з головних причин ожиріння
Недосипання є однією з головних причин ожиріння / Фото з відкритих джерел

У дітей та підлітків, які сплять не достатню кількість годин на добу, можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, недосипання може призвести до ожиріння юнаків.

Про це йдеться на сайті Массачусетської лікарні загального профілю, науковці якої дійшли до таких висновків після проведених досліджень.

Читайте також: Науковці назвали основну причину зайвої ваги: несподіваний факт

Зокрема, вчені задіяли у випробуваннях 829 підлітків, які протягом кількох днів носили пристрої, що відстежують їхню активність і сон. Також, науковці оцінювали фактори розвитку серцевих хвороб, інсульту і діабету у юнаків.

Так, у процесі дослідження у добровольців вимірювали окружність талії, артеріальний тиск, рівень холестерину в крові і ступінь стійкості до інсуліну.

50% підлітків, які взяли участь в експерименті спали мінімум 7,4 години на добу. Лише 2% дотримувалися порад лікарів і спали до 8-9 годин на добу.

Ступінь і якість сну стають основою здоров'я поряд з дієтою та фізичною активністю,
– зауважила керівник та автор даного дослідження Елізабет Сеспедес Фелісіано.

Науковці з'ясували, що при малій тривалості сну у юнаків був вищий кров'яний тиск і рівень холестерину, а обхват талії і кількість жирових відкладень теж збільшувалися. Відповідно до цього дітям і підліткам рекомендують спати не менше 8 годин на добу, адже це позбавить їх від подібних проблем.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Діти Лікування Здорове життя Здорове харчування Діабет Серцево-судинні захворювання дослідження
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 26 червня: відвідування заручників і транш для України від ЄС
сьогодні, 22:01 Головні новини 26 червня: відвідування заручників і транш для України від ЄС
1609
Боротьба за Донбас: в Росії "наїхали" на ватажка "ДНР" та компаньйона Суркова
сьогодні, 22:00 Боротьба за Донбас: в Росії "наїхали" на ватажка "ДНР" та компаньйона Суркова
Олексій Чибісов 1126
Порошенко + Жебрівський: у яких корупційних скандалах засвітився новоспечений аудитор НАБУ
сьогодні, 21:00 Порошенко + Жебрівський: у яких корупційних скандалах засвітився новоспечений аудитор НАБУ
Дмитро Гнап 325
Обережно, Європа "закривається", або "Битва" за українських заробітчан
сьогодні, 19:00 Обережно, Європа "закривається", або "Битва" за українських заробітчан
Борис Немировський 4122
Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів
сьогодні, 18:00 Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів
Єгор Соболєв 800
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук