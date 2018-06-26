Ожиріння підлітків: вчені США назвали основну причину

У дітей та підлітків, які сплять не достатню кількість годин на добу, можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, недосипання може призвести до ожиріння юнаків.

Про це йдеться на сайті Массачусетської лікарні загального профілю, науковці якої дійшли до таких висновків після проведених досліджень.

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Зокрема, вчені задіяли у випробуваннях 829 підлітків, які протягом кількох днів носили пристрої, що відстежують їхню активність і сон. Також, науковці оцінювали фактори розвитку серцевих хвороб, інсульту і діабету у юнаків.

Так, у процесі дослідження у добровольців вимірювали окружність талії, артеріальний тиск, рівень холестерину в крові і ступінь стійкості до інсуліну.

50% підлітків, які взяли участь в експерименті спали мінімум 7,4 години на добу. Лише 2% дотримувалися порад лікарів і спали до 8-9 годин на добу.

Ступінь і якість сну стають основою здоров'я поряд з дієтою та фізичною активністю,

– зауважила керівник та автор даного дослідження Елізабет Сеспедес Фелісіано.

Науковці з'ясували, що при малій тривалості сну у юнаків був вищий кров'яний тиск і рівень холестерину, а обхват талії і кількість жирових відкладень теж збільшувалися. Відповідно до цього дітям і підліткам рекомендують спати не менше 8 годин на добу, адже це позбавить їх від подібних проблем.

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