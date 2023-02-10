Було 2 "Калібри", – у Повітряних силах з'ясовують факт прольоту ракет над Румунією

Росія зранку 10 лютого завдала 14-го масованого ракетного удару по містам України. Разом з тим її ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії, яка є країною-членом НАТО.

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у прямому ефірі, йдеться про дві крилаті ракети "Калібр", пише 24 Канал. За його словами вони радіолокаційно спостерігалися над Молдовою та Румунією, звідки залетіли у Чернівецьку область.

До теми Не лише Молдова: російська ракета ще й пролетіла над Румунією

Саме уже на території України військові змогли застосувати проти цих ракет озброєння, щоб не завдати загрози життю та здоров'ю мешканцям інших держав.

Румунія заперечує проліт російських ракет

Попри ці дані в Міноборони Румунії заявили, що російські ракети перетнули Молдову, однак жодного разу не перетинали повітряний простір країни-члена НАТО. За їхніми даними, найближча точка траєкторії ракети до повітряного простору Румунії була приблизно за 35 кілометрів на північний схід від кордону.