Було б катастрофою для світу, – Джонсон про вторгнення Росії в Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що подальше вторгнення Росії в Україну було б катастрофою. Він про це сказав на брифінгу після перемовин із президентом Володимиром Зеленським.

Глави держав зустрілися у Маріїнському палаці в Києві 1 лютого. Джонсон зауважив, що потенційне вторгнення було б не лише військовою катастрофою, а й гуманітарною та політичною.

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Зачепило б увесь світ

Передусім мовилося про катастрофічні наслідки для Росії, проте він акцентував, що вони б зачепили й увесь світ. Прем'єр також сказав, що напад неабияк би вплинув на сприйняття Володимира Путіна.

Мені здається, що це було б військовою катастрофою як для Росії, так і для світу. І потенційне вторгнення було б поразкою для президента Путіна,

– сказав Джонсон.

Варто зауважити, що раніше в українському МЗС повідомляли, що обговорюватимуть на зустрічі не лише безпекові загрози Європі, а й багато інших речей. Зокрема, мали спілкуватися про новий альянс Великої Британії з Польщею та Україною.

Згодом ЗМІ написали, що Джонсон хоче обговорити із Зеленським також і попереднього українського президента Петра Порошенка. Мовляв, у британському МЗС нібито є його прихильники. Тож це, ймовірно, впливає на сприйняття у Лондоні ситуації в Україні. Проте жодного офіційного підтвердження цьому не було.

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Головне про візит Джонсона до України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України з офіційним візитом 1 лютого.

Причиною візиту є загроза повномасштабного вторгнення Росії до України.

Також мала прилетіти й глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Вона повинна була анонсувати новий альянс із Україною та Польщею. Однак посадовиця захворіла на коронавірус.

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