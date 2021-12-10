Було б краще, якби США були там, – Макфол про нормандський процес

Якщо аналізувати розмову президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, то Байден нічого не говорив про мінські домовленості. Для України це добре.

Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі сказав експосол США в Росії Майкл Макфол. Він зазначив, що були чутки, що Байден говоритиме про мінські домовленості, але цього не сталося.

До теми Дискусія щодо членства України в НАТО зараз не найголовніша, – Макфол

"Однак мінусом є те, що він не говорив, що США повинна бути формальним членом нормандського процесу. Однак я вважаю, що Америка повинна там бути. Цей процес нічого не добився досі. Було б добре, аби американці були там", – розповів Макфол.

Що найгірше для України у перемовинах

За словами експосла, найголовніше – не допустити для Путіна того, що Вашингтон і Москва домовлятиметься про долю України без неї. Це був би найгірший сценарій.

Я радий, що Байден не погодився на це. Я надіюсь, він погодиться брати участь у нормандському процесі,

– додав він.

Нормандський процес – це зустрічі у чотиристоронньому форматі, на яких обговорюють питання російської збройної агресії проти України.

Повний випуск "Що це було?" з Майклом Макфолом: дивіться відео

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