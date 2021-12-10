Було б краще, якби США були там, – Макфол про нормандський процес
Джерело:24 канал
Якщо аналізувати розмову президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, то Байден нічого не говорив про мінські домовленості. Для України це добре.
Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі сказав експосол США в Росії Майкл Макфол. Він зазначив, що були чутки, що Байден говоритиме про мінські домовленості, але цього не сталося.
До теми Дискусія щодо членства України в НАТО зараз не найголовніша, – Макфол
"Однак мінусом є те, що він не говорив, що США повинна бути формальним членом нормандського процесу. Однак я вважаю, що Америка повинна там бути. Цей процес нічого не добився досі. Було б добре, аби американці були там", – розповів Макфол.
Що найгірше для України у перемовинах
За словами експосла, найголовніше – не допустити для Путіна того, що Вашингтон і Москва домовлятиметься про долю України без неї. Це був би найгірший сценарій.
Я радий, що Байден не погодився на це. Я надіюсь, він погодиться брати участь у нормандському процесі,
– додав він.
Повний випуск "Що це було?" з Майклом Макфолом: дивіться відео
Розмова Путіна і Байдена: що відомо
- У форматі захищеного відеозв'язку Путін і Байден 7 грудня провели розмову. У Москві кажуть, що вони домовилися про ще один відеодзвінок.
- Президенти спілкувалися понад 2 години. Байден заявив, що США та союзники відреагують на агресію жорсткими та економічними та іншими заходами.
- Крім того, Байден наголосив, що не зважатиме на вимогу Путіна щодо того, щоб Україна не вступала в НАТО.
- Проте Кремль сказав, що президенти говорили про "внутрішньоукраїнську кризу".