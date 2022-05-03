"Було – стало": у ЗСУ показали, як очистили українську землю від окупантів та їхньої техніки

Військовослужбовці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха показали роботу зі знищення російської військової техніки та окупантів.

Російському танку не місце на українській землі

Як тільки на горизонті з'являється ворожий танк, наші військові "прибирають" його – сміттю не місце на українській землі. Відповідні фото спаленого російського танка опублікувала пресслужба 53 ОМБР.

Увага Атаки на Ізюмському напрямку і обстріли на Півдні: як минула доба на фронті

Днями наші відважні воїни провели толоку та покращили мальовничий український ландшафт, прибравши з нього зайві елементи,

– написали військові.

Чергове добриво для чорнозему

Військовослужбовці додали, що незвані гості з бурятії чи алтайського краю стали черговим добривом для українського чорнозему, а спалений металобрухт згодом піде на переплавку до вітчизняних металургів.



Захисники виявили ворожий танк на одному з напрямків фронту / Фото 53 ОМБР



Майстерно знищили російську техніку та окупантів / Фото 53 ОМБР



Ось так набагато краще / Фото 53 ОМБР

Нагадаємо, за попередню добу на території Донецької та Луганської областей військові відбили 12 атак ворога, знищили 6 танків, 5 артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 8 одиниць автомобільної техніки противника.

Росія не встигає знімати з консервації техніку: ЗСУ нещадно знищує її

За даними Генштабу, в місті Богучар, що у Воронезькій області, зняли зі зберігання 17 танків та 60 БМП-1. Правда на те, щоб зняти їх з консервації, знадобилося чимало часу. Доведення до ладу цієї техніки тривало 6 днів – з 27 квітня до 2 травня.

у Воронезькій області, зняли зі зберігання 17 танків та 60 БМП-1. Російські окупаційні війська щодня у війні проти України втрачають десятки одиниць танків та броньованої техніки.

За останніми даними, кількість знищених танків ворога українськими військовими перевалила за тисячу – 1048 одиниць. Щодо бойових броньованих машин, то українці перетворили на металобрухт таких 2519 одиниць.

Дивіться відео про те, як українці нищать ворожу техніку