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"Бумбокс" проведе ненасильницьку акцію протесту поблизу Криму

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Гурт "Бумбокс" на Atlas Weekend
Гурт "Бумбокс" на Atlas Weekend

19 липня популярний гурт "Бумбокс" зіграє концерт біля пункту пропуску Каланчак на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму.

Цей концерт триватиме годину і стане ненасильницькою акцією протесту, вимога якої – звільнення всіх українських політичних в'язнів з російських таборів. Спеціально для виступу "Бумбокс" на Каланчаку побудують сцену.

Дивіться також: Гурт Бумбокс згадав Сенцова на Atlas Weekend: щемливе відео

Концерт i його відеозйомка відбудуться в рамках спільної з Білоруським Вільним Театром роботи над документальним фільмом Return Ticket. Мета цієї стрічки – привернути увагу світової спільноти до проблеми незаконної окупації українських територій, а також до порушення прав людини (зокрема кримськотатарського народу, тимчасово переміщених осіб) та політичних в’язнів кремлівського режиму. Фільм буде знято за підтримки Міжнародної асоціації журналістів (IFJ).

Днями лідер групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк отримав листа від Олега Сенцова. Політв’язень Кремля написав, що знає про дії Хливнюка щодо його звільнення і зізнався, що є давнім шанувальником гурту.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?
Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: LifeStyle Музика Бумбокс Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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