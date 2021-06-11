Бундестаг провалив резолюцію про відмову від "Північного потоку-2"

Парламент Німеччини відхилив резолюцію щодо відмови від проєкту "Північний потік-2" та перегляду політики з Росією. Голосування ініціювала фракція "Союз-90"/"Зелені".

Голосували за документ ввечері 10 червня. "Союз-90"/"Зелені" закликали визнати, що російський проєкт не є необхідним для енергозбереження Європи та й, безперечно, шкодить клімату.

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Документ у парламенті підтримала лише фракція-ініціатор

Саме ініціатори резолюції стали єдиною фракцією у Бундестазі, яка підтримала документ. Хоча за кількістю фракція – третя у парламенті, голосів звісно, не вистачило.

Пропозиція була відхилена в ході прямого голосування більшістю у складі фракцій ХДС/ХСС, Соціал-демократичної партії Німеччини, Альтернативи для Німеччини та Лівої партії,

– мовиться у повідомленні на сайті Бундестагу.

Раніше заявили про завершення морської частини першої нитки

Зазначимо, що 10 червня компанія-оператор проєкту Nord Stream 2 AG заявила, що морську частину першої нитки "Північного потоку-2" вже завершили. Вже з 11 червня можуть розпочати пусконалагоджувальні роботи з наповнення трубопроводу газом. Тривати вони можуть кілька місяців. Робота над другою ниткою триває.

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