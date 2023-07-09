Німецький Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для України

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для САУ Panzerhaubitze 2000, танка Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma. Снаряди передадуть Збройним Силам України.

Україна отримає боєприпаси від Німеччини

Таким рішенням Німеччина вирішила забезпечити власні потреби, додатково підтримати Україну та оновити запаси снарядів, які вже передавали Україні.

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Напад Росії на Україну докорінно змінив рамки політики безпеки. Це зумовлює необхідність закупівлі додаткових боєприпасів – для збройних сил Німеччини, а також для Збройних Сил України,

– пояснили у міністерстві оборони Німеччини.

Зауважимо, Бундестаг схвалив закупівлю значної кількості фугасних боєприпасів 155-го калібру для України. Їх можна використовувати і з іншими артилерійськими системами НАТО, наприклад, M777. Замовлення планують виконати впродовж наступних двох років. Водночас уже цього року такі боєприпаси закуплять і для Бундесверу. Ними мають замінити ті, які передали Україні. На це виділили близько 128 мільйонів євро.

Для танків Leopard 2 також потрібно більше боєкомплектів, ніж планувалося. Тому суму, яку раніше узгодили, планують значно збільшити. Видатки в розмірі 381 мільйона євро частково профінансують з оборонного бюджету, частково – з коштів федеральної урядової ініціативи з модернізації.

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У рішенні комітету передбачена закупівля боєприпасів для бойової машини піхоти Puma та навчальних боєприпасів калібру 7,62 міліметра до кулеметів MG3 і MG5. Кожен окремий контракт Бундесверу ще має попередньо схвалити бюджетний комітет Бундестагу.