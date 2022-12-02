Під Москвою, Уралом та в інших реггіонах Росії є системи підземних бункерів, які почали будуватись ще за часів СРСР, але Путін продовжив їхє будівництво. Так кремлівський диктатор готувався до ядерної війни.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, що дигер з Росії заліз у секретне метро Путіна.

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Путін готувався до ядерної війни

Піонтковський зазначив, що Путін готував свої бункери до ядерної війни. У лютому він оголосив війну не Україну, а всьому Заходу й НАТО. Він хотів відсунути кордони НАТО якомога далі від Росії.

Путін на пресконференції з Макроном 5 лютого зізнався, що розуміє, що на конвенційному рівні Росія поступається Заходу. Тоді як він збирався воювати з Заходом? В один момент, коли конвенційна перевага НАТО буде значною, Путін збирався видати ядерний ультиматум,

– зауважив російський публіцист.

План провалився

Він продовжив, що план Путіна провалився, бо диктатор хотів галопом пройтись по Україні й за 3 – 4 дні вийти на кордони НАТО. Тоді він погрожував і країнам Балтії, і Польщі. Бункери ж у Росії мали гарантувати його особисту безпеку.

"З'ясувалось, що на конвенційному рівні він навіть поступається Україні, яка буде озброєна сучасними засобами. Крім того, його ядерний шантаж уже всім набрид, і його попередили, які конкретні наслідки відчує Росія й він особисто після застосування ядерної зброї. Зокрема, його просто вб'ють", – наголосив російський опозиційний політик.

Піонтковський пояснив, для чого Путін вибудував собі бункери та до чого тут ядерна зброя: дивіться відео

Ядерна риторика зникла

За його словами, Москва це розуміє, а тому останнім часом ядерна риторика зникла. У Росії сказали, мовляв, і без ядерної зброї заженуть Україну в кам'яний вік. Тому, тепер і гатять по українській інфраструктурі.

Якщо на ядерну загрозу Захід знайшов відповідь, то відповідь на геноцид українського народу ще на стадії розробки. У цьому сенсі дуже важливими є саміти у Брюсселі та Берліні,

– підкреслив Піонтковський.

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