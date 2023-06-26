Серйозна втрата на фронті для росіян: у чому була "сила" ПВК "Вагнера"

Українська розвідка зазначала, що бойовики ПВК "Вагнера" воювали краще, ніж регулярна армія Росії. Євгєній Пригожин вивів своїх найманців з фронту, це велика втрата для росіян. Перевагою вагнерівців була жорстка дисципліна.

Таку думку 24 Каналу озвучив експрацівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, зеки дуже слухались свого лідера Євгєнія Пригожина.

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Жорстка дисципліна серед вагнерівців

Іван Ступак зазначив, що найманці ПВК "Вагнера" були єдиною великою рушійною силою, яка давала Росії хоч якийсь результат на фронті. Не рахуючись із великими втратами, вагнерівці продовжували рухатись.

Жорстока дисципліна. Пригожин підкорив собі зеків, вони його слухалися з відкритими ротами. Хто не слухався, того розстрілювали. Хто порушував порядок, розстрілювали. Хто зраджував, прибивали кувалдою. Це було надзвичайно ефективно,

– пояснив він.

Вагнерівці, які залишилися на території України, будуть під керівництвом міноборони Росії. Тобто такої дисципліни у них вже не буде. Це гарна новина для України, бо чим менше дисципліни у ворога, тим краще для нас.

Були б "мордобої" в окопах росіян

Колишній працівник СБУ припустив, що якби заколот Пригожина протривав довше, хоча б 5 днів – тиждень, то серед росіян на фронті було б більше внутрішніх конфліктів.

"Вони тільки почали обирати, а хто ж є «їхні»: міноборони чи вагнерівці, які пішли "шукати справедливості". Чим більше часу пройшло б, тим більшим було б таке розшарування. Як мінімум, в окопах були б "мордобої", – вважає Ступак.

Заколот Пригожина: останні новини

Євгеній Пригожин після дводенного мовчання вийшов на зв'язок і вирішив пояснити, чому вагнерівці влаштували заколот. За його словами, ПВК "Вагнера" мала припинити своє існування, тому було ухвалено рішення не допустити цього.

Ватажок вагнерівців також заявив, що не збирався захоплювати владу в Москві. Він наголосив, що буцімто усі дії ПВК "Вагнера" "були лише демонстрацією", а не "спробою скинути владу".

Британські журналісти повідомили, що Євгеній Пригожин припинив "похід" на Москву після того, як російські спецслужби почали погрожувати членам родин лідерів ПВК "Вагнера".

ЗМІ повідомляють, що у Білорусі почали будувати табори для розміщення найманців ПВК "Вагнера". Зокрема, відомо, що один з таких таборів вже будують в Осиповичах Могилівської області. Він буде призначений для 8 тисяч вагнерівців

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" запевнила, що у них немає доказів, які б свідчили про будівництво табору для вагнерівців в Осиповицькому районі Білорусі.

Увечері 23 червня Євгеній Пригожин оголосив війну міноборони Росії. У ніч на 24 червня вагнерівці захопили всі військові об'єкти у Ростові-на-Дону, включно з аеродромом, досягли успіху у Воронежі та дійшли на відстань 200 кілометрів до Москви.