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      Буревій сильно пошкодив Хаджибейську дамбу: велика частина Одеси потрапила під удар

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      В Одесі буревій сильно пошкодив Хаджибейську дамбу: якщо її прорве, наслідки можуть бути серйозними / "Перший міський"

      24 лютого на Одесу та область обвалилися шторм і буревій. А все через циклон "Юлія", який прийшов до України. Внаслідок негоди розмило Хаджибейську дамбу.

      Як повідомляє одеський телеканал "Перший міський", 25 лютого фахівці на Хаджбейській дамбі виявили дві промоїни: одна має довжину у майже 1 метр, а друга – приблизно десять.

      Детальніше про негоду: Потужний шторм вирував на Чорному морі в Одесі – фото, відео

      Зайву воду з Об'їзної дороги вже відкачали. Щоправда, хто саме ремонтуватиме дамбу Хаджибейського лиману, поки невідомо. ЗМІ пишуть, що по суті вона є "нічийною" – дамба не перебуває на балансі жодного з підприємств, також за неї не відповідають ні мерія, ні обладміністрація.

      Видання нагадало, що кілька років тому аварійну дамбу частково відремонтували за 42 мільйони гривень, але згодом у проєкті виявили помилки.

      Як негода пошкодила Хаджибейську дамбу 

      За підрахунками фахівців, якщо дамбу прорве, під удар можуть потапити зони від Жевахової гори до Пересипу, де проживає майже 30 тисяч осіб. Також у зону ризику потрапляють залізниця і автомагістралі. Водночас потоп порушить сполучення з житловим масивом Котовського, де продивають понад 190 тисяч осіб.

      До речі! Хаджибейський лиман щороку отримує приблизно 200 мільйонів кубічних метрів води через природний жолоб, а також до 140 кубічних мерів – від каналізаційних стоків Одеси.

      Хаджибейський лиман у Одесі / Карта 

      До слова, 24 лютого в Одесі сильний вітер також завалив дерево на жінку – на жаль, та загинула. Крім того, буревій здув частину колони на стадіоні "Чорноморець". Також відомо, що ще щонайменше дві людини зазнали травм.

      Зверніть увагу! Жителі заблокували дороги у Одесі: в чому причина – відео, фото

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Надзвичайні ситуації Стихійні лиха Негода в Україні Новини Одеси Новини України
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