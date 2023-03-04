Вперше за 800 років: бурятські шамани провели "таємний обряд" й викликають духів-окупантів

Росія зазнає нищівних поразок на фронті. Кількість "пакетизованих" окупантів зростає щодня та щогодини. Це надихнуло шаманів провести "таємний обряд". Вони почали викликати духів. Так, ніби ті можуть їм допомогти.

Спершу Росія робила ставку на своїх військових. Але коли "друга армія світу" пішла у пакети, з глибин історії витягнули бурятських шаманів. Про це заявили російські ЗМІ, інформує 24 канал.

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Ті заявили, що для Росії настали "темні часи" (а будуть ще набагато темніші) й час залучати духів. Для того, щоб надприродні сили допомогти їм окупувати Україну, шамани вперше за 800 років провели "таємний обряд". Якщо якісь духи й викликались, то, мабуть, були шоковані тим, настільки недалекі шамани їм трапилися.

Обряд настільки "таємний", що бурятські шамани радісно розговорилися з російськими пропагандистами. Зокрема, один "потомствєнний" навіть загадав про Чингісхана.

Потрібно було знайти спеціальні камені, хмиз і весь цей час молитися. Обряд відбувався не кілька годин, а три дні – на ньому були нащадки Чингісхана,

– розбалакався шаман.

Хоча краще б бурятські шамани замість духів призивали пакети – так легше буде забрати усіх "двохсотих". У НАТО заявили, що упродовж року повномасштабного вторгнення країна-терористка втратила вбитими та пораненими понад 200 тисяч військових.