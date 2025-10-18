Які ціни пропонують популярні платформи?

Попри те, що форма платформ дещо різна, адже Megogo – це стримінговий сервіс, а Київстар ТБ – це онлайн телебачення, втім вони обидві пропонують схожі послуги, проаналізував 24 Канал.

Тарифи Megogo

Передплата "Легка" – вартість від 99 гривень щомісяця, у пакет входить 375 каналів, а доступ надається до понад 10 тисяч фільмів.

– вартість від 99 гривень щомісяця, у пакет входить 375 каналів, а доступ надається до понад 10 тисяч фільмів. Передплата "Максимальна" – ціна від 291 гривні за місяць, надається 480 каналів та до понад 16 тисяч фільмів. Крім того, є можливість перегляду матчів збірної України з футболу та інших ексклюзивів на тему спорту, є доступ до преміального ТБ, кінопрем'єр, серіалів та колекцій від HBO Max.

– ціна від 291 гривні за місяць, надається 480 каналів та до понад 16 тисяч фільмів. Крім того, є можливість перегляду матчів збірної України з футболу та інших ексклюзивів на тему спорту, є доступ до преміального ТБ, кінопрем'єр, серіалів та колекцій від HBO Max. Передплата "Оптимальна" – від 161 гривні за місяць. Надається 445 каналів, понад 11 тисяч фільмів, матчі збірної України з футболу, преміальне ТБ, велика бібліотека фільмів та мультфільмів тощо.

– від 161 гривні за місяць. Надається 445 каналів, понад 11 тисяч фільмів, матчі збірної України з футболу, преміальне ТБ, велика бібліотека фільмів та мультфільмів тощо. Megopack, куди входить 3 сервіси, а саме Megogo, Setanta Sports та Netflix – спочатку ціна становить 449 гривень за місяць, а далі ціна сягне 649 гривень за місяць.

Тарифи Київстар ТБ

Якщо людина зареєстрована за номером Київстар, то для неї можливі такі тарифи:

Базовий – 120 гривень на місяць, понад 290 каналів, зокрема Setanta Sports Premium, бібліотека фільмів, серіалів, мультфільмів тощо.

– 120 гривень на місяць, понад 290 каналів, зокрема Setanta Sports Premium, бібліотека фільмів, серіалів, мультфільмів тощо. Сімейний – 120 гривень на місяць впродовж 3-х місяців, а далі 150 гривень. Доступ до понад 390 каналів, зокрема Setanta Sports, бібліотека фільмів, серіалів, мультфільмів тощо. Також доступ до пізнавальних каналів: Discovery, National Geographic, History HD. Колекція фільмів Paramount+.

– 120 гривень на місяць впродовж 3-х місяців, а далі 150 гривень. Доступ до понад 390 каналів, зокрема Setanta Sports, бібліотека фільмів, серіалів, мультфільмів тощо. Також доступ до пізнавальних каналів: Discovery, National Geographic, History HD. Колекція фільмів Paramount+. Преміум HD – 150 гривень на місяць перші 3 місяці, а далі – 200 гривень. Кількість телеканалів – понад 430, канали Setanta Sports, пізнавальні канали: Discovery, National Geographic, History HD тощо.

Якщо ж людина користується Домашнім Інтернетом від Київстар, то тарифи такі:

ВСЕ РАЗОМ Наснага – 200 гривень на місяць на перші 3 місяці, далі 380 гривень. Окрім доступу до таких каналів, як в Сімейному тарифі, тут є домашній інтернет до 100 мегабітів на секунду (безлім трафік), мобільний інтернет – 50 гігабайтів, роумінг – 10 гігабайтів тощо.

– 200 гривень на місяць на перші 3 місяці, далі 380 гривень. Окрім доступу до таких каналів, як в Сімейному тарифі, тут є домашній інтернет до 100 мегабітів на секунду (безлім трафік), мобільний інтернет – 50 гігабайтів, роумінг – 10 гігабайтів тощо. ВСЕ РАЗОМ Міць – 200 гривень на місяць на перші 3 місяці, а далі 500 гривень. Домашній Інтернет – до 1 гігабіту на секунду (безлім трафік), мобільний інтернет – безлім, а роумінг – 12,5 гігабайта. Понад 430 каналів, бібліотека фільмів (понад 20 тисяч) та інші можливості.

Яка ціна підписки на Netflix?