Бутафорія та злочин Росії, – Кулеба про вибори на окупованих територіях

Дмитро Кулеба констатував, що Росія як держава-окупант грубо порушила міжнародне право. Зокрема, коли поовела вибори в Державну думу на окупованих територіях.

Міністр закордонних справ назвав голосування на Донбасі та в Криму "бутафорією". Для статусу територій ці вибори значення не мають.

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Україна фіксує докази злочинів

Зараз ми не можемо зупинити Росію – це сувора реальність життя, але йде фіксація доказів вчинення злочину Росією на окупованих територіях, – наголосив Кулеба.

За словами дипломата, ці докази колись стануть основою для притягнення Росії до відповідальності: політичної та юридичної. Однак Кулеба визнав, що політика й міжнародна політика – це "гра в довгу".

"Україна фіксує "політично і юридично" на рівні нот, ухвалених документів факти порушень, вчинених Російською Федерацією", – сказав міністр.

Що відомо про вибори до Думи Росії