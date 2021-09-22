Бутафорія та злочин Росії, – Кулеба про вибори на окупованих територіях

22 вересня 2021 , 10:48
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Джерело:

Укрінформ

Дмитро Кулеба констатував, що Росія як держава-окупант грубо порушила міжнародне право. Зокрема, коли поовела вибори в Державну думу на окупованих територіях.

Міністр закордонних справ назвав голосування на Донбасі та в Криму "бутафорією". Для статусу територій ці вибори значення не мають.

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Україна фіксує докази злочинів

Зараз ми не можемо зупинити Росію – це сувора реальність життя, але йде фіксація доказів вчинення злочину Росією на окупованих територіях, – наголосив Кулеба.

За словами дипломата, ці докази колись стануть основою для притягнення Росії до відповідальності: політичної та юридичної. Однак Кулеба визнав, що політика й міжнародна політика – це "гра в довгу".

"Україна фіксує "політично і юридично" на рівні нот, ухвалених документів факти порушень, вчинених Російською Федерацією", – сказав міністр.

Що відомо про вибори до Думи Росії

  • Вибори до Держдуми Росії тривали з 17 до 19 вересня 2021 року.
  • Росіяни незаконно долучили до голосування українців, що живуть на окупованих територіях.
  • Людей масово вивозили автобусами у Ростовську область. Російські паспорти їм роздавали одразу біля дільниць. За голосування їм "дякували" їжею.
  • На виборах перемогла партія Володимира Путіна "Єдина Росія" – 49,82% голосів.
  • Низка країн заявили, що не визнають результати виборів на окупованих територіях України. Наприклад, США, Велика Британія та Польща.
Автор: Ольга Музика