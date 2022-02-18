Буцімто від ООС: у Донецьку поширюють фейкові листівки про "звільнення територій"

В окупованому Донецьку невідомі розносять фейкові листівки, у яких мовиться нібито про "звільнення територій". Вони підписані начебто від штабу Операції об'єднаних сил.

Про такі листівки розповідають місцеві жителі у соцмережах, повідомляє 24 канал.

Важливо Ватажок бойовиків Пушилін записав відео про "евакуацію" ще 16 лютого

Попереджають нібито про "звільнення територій"

Україна попередила, що жодного наступу на Донбас не планувала і не планує. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний наголосив, що військові шляхи звільнення територій навіть не розглядають.

Однак у листівці мовиться, мовляв, ЗСУ починають "операцію зі звільнення окупованих територій та знищення бойовиків". Зловмисники розповсюджують брехню, начебто невдовзі по військових об'єктах терористів нанесуть удар. Мирних жителів просять сховатись у підвали.

Невідомо, хто розповсюджує ці фейки, однак останніми днями ворожа пропаганда працює посилено.



Фейкові листівки у Донецьку / Фото із соцмереж

Загострення на Донбасі: останні новини

Ватажки бойовиків на Донбасі 18 лютого заявили про евакуацію мирного населення у Ростовську область Росії. "Маріонетки" Кремля заявили, мовляв, їхати з Донбасу треба, бо Україна планує наступ. У Києві цю інформацію одразу ж спростували.

У Донецьку почалася паніка. Російські ЗМІ писали, що перші автобуси з дітьми уже виїхали до Росії.

Спочатку в офіційній Москві заявили, що дізналися з новин про евакуацію. Потім президент Росії Володимир Путін підписав наказ про виплату 10 тисяч рублів тим, хто "евакуювався".

Секретар РНБО Олексій Данілов застеріг жителів окупованих територій, що бойовики можуть готувати провокації. Він припустив, що окупанти можуть навіть підривати автобуси.

Командувач ООС Олександр Павлюк попередив, що бойовики можуть організувати терористичні атаки, аби звинуватити в цьому українських військових.

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