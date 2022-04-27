Був безхатько, тепер водій тук-тука: Лещенко розповів новий курйоз від пропаганди Кремля

Російська пропагандистська машина не знає меж. Тепер у Кремлі розповідають про те, що дії Путіна підтримують навіть водії тук-туків на Шрі-Ланці.

Про це під час свого брифінгу розповів Сергій Лещенко. Журналіст і колишній народний депутат продемонстрував, що російська пропаганда вкотре доходить до абсурду, передає 24 канал.

Читайте також "Чи був там Путін?": главу Кремля могли "домалювати" на відео з церкви

Наступними будуть прибиральники

Сергій Лещенко зазначив, що Росії дуже складно подавати себе у позитивному світлі. Але вона не полишає спроб. Цього разу, наприклад, для цього використовують мешканців Шрі-Ланки.

Так, на державному медіаресурсі "РІА Новини", чия аудиторія вимірюється мільйонами читачів, з'являється цілком серйозний допис, який супроводжується світлиною. Мовляв "мешканці Шрі-Ланки висловлюють свою підтримку Росії". На самій світлині водій тук-тука, який "носить з собою у гаманці портрет президента Росії".



Той самий водій тук-тука, який підтримує Росію / Скриншот з відео

Такими темпами не тільки водії тук-тука, можливо, й прибиральники скоро теж виступатимуть за Путіна на Шрі-Ланці. Це вказує лише на відсутність аргументів російської сторони та на те, щоб маніпулювати суспільною думкою, вони залучають абсолютно безпорадних персонажів,

– підкреслює Лещенко.

Дивіться відео брифінгу Сергія Лещенка від 26 квітня:

Окупанти не вперше дивують безглуздими новинами

Раніше окупанти повідомляли про безхатченка, який на камеру розповідав кадирівцям, як займався різаниною у Маріуполі.

Пізніше той же безхатченко став "снайпером". Його буцімто взяли "прямо на вогневій позиції".

Зауважимо, що місцеві мешканці впізнали чоловіка. Він, як з'ясувалося, протягом багатьох років сидів під церквою та просив грошей.

Тим часом дружини окупантів отримують по 10 тисяч рублів за тіла загиблих: дивіться відео