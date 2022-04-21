Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 21 квітня традиційно звернувся до українців. Президент заявив, що цей день у сфері зовнішньої політики був дуже змістовним для України.

Візит Санчеса та Фредеріксен до Києва

Зеленський розповів, що до Києва прибули прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє 24 канал. Ці держави послідовно підтримують Україну. Присутність їхніх лідерів в українській столиці спонукає інших політиків думати про аналогічні візити та нові жести підтримки.

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Зеленський наголосив, що закликав Данію, Іспанію та інші європейські демократії:

посилити санкції за цю війну;

ввести нафтове ембарго;

від'єднати всю банківську систему Росії від глобальної фінансової системи;

допомогти Україні притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Данія погодилася допомогти відбудовувати Миколаїв

Український лідер наголосив, що голову уряду Данії заявила: її країна готова підтримати програму післявоєнного відновлення України. Мовиться про відбудову та розвиток Миколаєва, а також – суднобудівної галузі України.

Звернення 21 квітня

Зеленський 21 квітня звернувся до парламенту Португалії. Це вже 26-те звернення до парламентів держав – партнерів України від 24 лютого.

Президент зауважив, що кожен з таких виступів додає Україні реальної підтримки.

Наближає рішення про надання Україні допомоги, зокрема й оборонної. А головне – кожне з цих звернень дозволяє встановити прямий емоційний зв'язок між тим, що переживаємо ми в Україні, і що відчуває політичний клас в державах-партнерах,

– зауважив Зеленський.

Підтримка від США

Зеленський прокоментував новий пакет підтримки для України. Джо Байден оголосив про нього 21 квітня. Український лідер зауважив, що мовиться про дуже потужні оборонні інструменти для наших військових. Зокрема:

артилерію;

снаряди;

безпілотники.

Маріуполь продовжує чинити спротив

Зеленський зауважив, що на Півдні та Сході України окупанти накопичують сили. Зокрема, зганяють нові батальйонні тактичні групи, а також навіть намагаються розпочати так звану "мобілізацію" на тимчасово окупованих територіях України.

Водночас жоден з цих кроків не допоможе Росії у війні. Російські загарбники можуть лише відтягувати неминуче. А саме – час, коли їм доведеться піти з українських територій. Зокрема, з Маріуполя.

Президент наголосив, що, попри все, що кажуть окупанти, Маріуполь продовжує чинити спротив Росії.

Нічне звернення Зеленського за 21 квітня: дивіться відео