Був наказ готуватись, – Арестович розповів, як білоруси відмовились наступати на Україну

Білоруська армія не хоче воювати за інтереси Путіна, і тим більше – проти українців. Ще у березні 2022 року понад 60% військових Білорусі відмовились наступати на Україну.

Втім, тоді у них надходив наказ готуватись до втручання. Про це 24 каналу ексклюзивно розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович.

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"У березні був наказ готуватись до втручання, але білоруські військові категорично відмовилась", – зазначив Арестович.

Він пояснив, що військовослужбовці збройних сил Білорусі не хочуть воювати за інтереси російського президента Володимира Путіна. Крім того, військові Білорусі не готові воювати проти України.

Чи можуть білоруси напасти на Україну

За словами радника очільника ОП, понад 60% відмовились від наступу на Україну тоді, коли Росія нібито мала шанс захопити Київ. Зараз, коли росіяни не мають жодного шансу отримати перемогу навіть на Сході, то білорусі відмовлятимуться ще активніше.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко керує державою набагато довше, ніж Володимир Путін Росією. Тому, на думку Арестовича, переграти його не так легко.

Крім того, у Білорусі існує складна система відносин з Росією. Тож. як підкреслив Олексій Арестович, наразі завдання українців не цькувати білорусів, а навпаки підтримувати їхні намагання не поступитись Путіну.

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