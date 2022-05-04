Буває багато вкидів і емоцій, – Арестович про ймовірний прорив окупантів на завод "Азовсталь"
Кілька годин тому у ЗМІ з'явилася інформація, що росіяни прорвалися на "Азовсталь". Однак наразі достеменно невідомо про стан справ й інформація потребує уточнень.
Про це в ефірі 24 каналу сказав радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.
До теми Окупанти прорвалися на завод "Азовсталь" у Маріуполі, – ЗМІ
"По-перше, дуже багато вкидів. По-друге, дуже багато емоцій. Тобто незрозуміло, хто що сказав, а потім підхопили й понесли. Дочекаймося офіційних повідомлень, бо вони багато разів перевірені. Міноборони дуже детально все перевіряє, щоб не вводити людей в оману", – сказав Арестович.
Йде бій
За словами Арестовича, наразі точно відомо, що штурм "Азовсталі" не припиняється. Росіяни хочуть добити захисників Маріуполя.
Ми розуміємо, з ким маємо справу. У них людського небагато. На рівні рішень, які вони ухвалюють, взагалі немає нічого людського. Це абсолютний цинізм,
– сказав Арестович.
Радник зазначив, що результати бою за "Азовсталь" почуємо від військового відомства й було б наразі дуже необережно випередити військових.
Зверніть увагу – інтерв'ю з Олексієм Арестовичем: дивіться відео
Хочуть встигнути до 9 травня
Українська розвідка повідомила, що в Маріуполь привезли новопризначеного куратора окупованих територій від Кремля Сергія Кирієнка. Ймовірно, він готуватиме у місті парад до 9 травня. Паралельно з цим триває штурм "Азовсталі".
За словами Арестовича, окупанти хочуть звинуватити у знищенні Маріуполя самих ж українців, а себе назвати "визволителями".
"Може бути все. Навіть парад з полоненими, хоча їх попереджали про наслідки. Ми знаємо, як на це реагувати. Відповідь буде й вона їм не сподобається", – заявив Арестович.
Оборона Маріуполя: останні новини
- Не всі цивільні, які ховаються на території "Азовсталі", встигли виїхати. Вони досі перебувають в укриттях.
- Зв'язку з оборонцями міста наразі немає. Мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що вчора, 3 травня, зв'язок ще був.
- Заступник командира полку "Азов" – капітан Святослав Паламар у терміновому зверненні заявив, що протягом ночі 3 травня окупанти скидали на завод надважкі авіаційні бомби. Крім цього, були спроби висадки десанту з катерів та великої кількості піхоти.
- Захисники Маріуполя повідомили, що вони в надскладних умовах – немає ліків та їжі. Військові змушені харчуватися лише раз на день.
- Хоч була домовленість про припинення вогню, але 1 травня рашисти знову почали атакувати завод. Вони використовують авіацію, корабельну артилерію та танки. Бійці "Азову" знайшли під руїнами приблизно сотню людей – дітей, жінок, пенсіонарів. На жаль, двох жінок не вдалось врятувати.