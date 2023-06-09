Армія Росії знищена, війна вже в нас, – жителі Бєлгородщини почули правду про війну через радіо

Мешканці Бєлгородської області зіткнулись зі цвітінням "кібербавовни". Власне, гакери зламали одну з ворожих радіостанцій та почали транслювати за допомогою неї антивоєнні повідомлення.

На Бєлгородщині в Росії продовжують відбуватись всілякі "аномалії", хоча й у Кремлі це замовчують. Очевидно, саме з цього регіону уже розпочинається громадянська війна у ворожій державі – масла у вогонь підливають інформаційні вкиди від патріотів, що бажають краху путінського режиму.

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"Русское Радио" поламалось

Як зазначають у Держприкордонслужбі України, жителі "БНР" мали змогу чи не вперше чути з кремлівської радіостанції "Русское Радио" правду про війну завдяки небайдужим ІТ-спеціалістам.

У "БНР" гакери-патріоти зламали "Русское Радио" та звернулися до цивільних: "Ми – за мир із сусідами. Ми – за Росію без казнокрадів. Настав час зупинити війну, повернути наших солдатів додому. Ні – війні, ні – Путіну",

– йдеться у повідомленні.

У самому ж відео справді можна почути слова про те, що кремлівське командування краде гроші у звичайних людей та відправляє їх на загибель в Україну: "Попереду катастрофа. Найстрашніше, що армія Росії не в змозі захистити нас… Розпил та корупція призвели до страшних втрат. Кадрова армія уже знищена. У м'ясорубку під Авдіївку та Херсон кинуто мобілізованих".

Бєлгородці почули правду про війну завдяки гакерам: дивіться відео ДПСУ

Україна пропонує бєлгородцям евакуацію

Не так давно речник Головного управління розвідки Андрій Юсов констатував, що у разі можливого загострення ситуації на Бєгородщині, жителі регіону мають повне право звертатися до України та просити про евакуацію.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк підтримав цю заяву та зауважив, що така ініціатива є вкрай важливою. Тим паче що Путіну байдуже на громадян своєї країни.

Водночас не можна не згадати до цієї теми думку журналіста-міжнародника Олексія Бурлакова. Він впевнений, що окупанти підірвали Каховську ГЕС, зокрема, для того аби відкинути інформаційну повістку про Бєлгород на другий план.

У пресслужбі ДПСУ також поставили риторичне запитання стосовно того, чи можливе просвітління у головах, що затьмарені путінською пропагандою. Відповісти на нього поки важко – залишається спостерігати, як розгортатимуться події.