На Бєлгородщині відбувається рейд, який організували легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус. За словами Олексія Данілова, слід бути готовими мешканцям інших регіонів країни.

Відповідну думку озвучив секретар РНБО під час телемарафону. За словами Олексія Данілова, низка російських областей не почуватимуться у безпеці доти, поки Україна не здобуде перемогу, передає 24 Канал.

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Брянській і Курській областям приготуватися

На фоні рейду у Бєлгородській області слід очікувати на прориви в інших. Їхні мешканці не матимуть спокою стільки часу, скільки путінський режим здійснюватиме агресію проти нашої держави.

Брянська, Курська, Воронезька область та інші краї – вони не можуть бути в безпеці з урахуванням того, що кількість російських громадян, які проти того (путінського – 24 Канал) режиму, звичайно, вони можуть у будь-якій точці Росії вставати на протести. Більш того, я впевнений, що це буде постійний процес до нашої перемоги,

– наголосив Данілов.

Зауважимо, що на рейд у Бєлгородській області гостро відреагувала пропагандистка Ольга Скабєєва. За її словами, ще позавчора ніхто не міг уявити собі наступу на Бєлгородщину. І що, мовляв, на фоні цього слід очікувати, що міжнародні партнери нададуть Україні не лише винищувачі F-16, а і ядерну зброю.

Нам складно діагностувати захворювання, від якого страждає Скабєєва. Можемо лиш наголосити на тому, що Україна не причетна до ситуації на Бєлгородщині.

Рейд на Бєлгородщині: яка роль України