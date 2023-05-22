Російські добровольці назвали свою мету у Бєлгородській області
Джерело:Суспільне
Добровольці легіону "Свобода Росії" заявили, що ситуація у Бєлгородській області є складною. Разом з тим, метою таких дії є створення демілітаризованої зони.
Про це у коментарі заявила пресслужба легіону добровольців. Окрім того, у "Свободі Росії" пояснили, чого прагнуть досягти у ході спецоперації.
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Росіяни хочуть створити демілітаризовану зону
За словами добровольців, ситуація у Бєлгородській області нині складна. Проте легіон та РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з Росією, звідки вони не зможуть обстрілювати Україну. Це і є головною метою "Свободи Росії".
Надалі — рухаємося до звільнення всієї Росії від путінського диктату та припинення злочинної війни,
– заявили добровольці.
Також у Російському добровольчому корпусі заявили, що "ключ кордону переламано навпіл".
"Кордону ключ переламано навпіл. І дідусь Путін зовсім скоро, напевно, перетвориться у липовий мед. Все чудово", – заявили у зверненні добровольці.
Звернення добровольців: дивіться відео
Юсов пояснив причини створення демілітаризованої зони
Речник ГУР МО Андрій Юсов пояснив, що є декілька причин створення безпечної демілітаризованої зони. По-перше, її створення є в інтересах цивільного населення та держави України. Оскільки ворог останнім часом все частіше використовує прикордонні території для терористичних обстрілів по території України, то її демілітаризація – для безпеки українців.
Окрім того, за словами Юсова, є причини створення безпечної зони й для самих росіян.
"Але так само створення цієї демілітаризованої зони, зони безпеки буде в інтересах місцевого населення Білгородщини або інших прикордонних територій. Це означає, що російські несправні бомби більше не будуть падати на їхні оселі. Це означає, що п'яні окупаційні солдати не будуть безчинствувати у їхніх населених пунктах", – заявив Юсов.
Що відбувається у Бєлгороді
- Неспокійно на Бєлгородщині стало у ніч на 22 травня. Близько о 02:00 почали з'являтися повідомлення про "бавовну", а у селі Головчине заявили про атаку БпЛА, після якої нібито виникла пожежа.
- Згодом у мережі почали з'являтися повідомлення, що Російський добровольчий корпус та бійці "Свободи Росії" зайшли на територію Бєлгородської області. Добровольці опублікували відео, на якому вони стоять поблизу табличок з назвами декількох населених пунктів у Брянській області.
- У мережі публікували кадри, як Брянською областю переміщується військова техніка. Добровольці буцімто використовували танки, бронеавтомобілі та навіть авіацію.
- Після таких подій у деяких населених пунктах навіть оголосили евакуацію. На виїзді з Бєлгородської області утворилися великі затори.