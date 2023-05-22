Росіяни бідкаються через нібито "прорив ДРГ" у Бєлгородській області: що відбувається насправді

Влада Бєлгородщини заявила, що нібито на території області йде "бій з українською ДРГ". Окупанти традиційно намагаються звинуватити ЗСУ, однак, такі заяви – черговий фейк.

Що насправді відбувається у Бєлгородській області, пояснили у Центрі стратегічних комунікацій. Про це інформує 24 Канал.

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Що відбувається на території Бєлгородської області

У понеділок 22 травня у соцмережах з'явилися публікації про нібито бойові дії в Бєлгородській області із застосуванням артилерії, бронетехніки та безпілотників. Російські пропагандисти та місцева влада вже традиційно звинуватили у всьому Україну. Зокрема, губернатор Гладков почав поширювати байки, що на територію Грайворонського округу нібито зайшла "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ".

Окрім того, російські телеграм-канали заявили, що села Гора-Поділ та Козинка Грайворонського округу буцімто залишилися без світла та водопостачання. Також писали про нібито "прорив ДРГ". Зауважимо, що ворожі пабліки буквально-таки рясніють панічними повідомленнями.

Однак, варто знати, що про рейд прикордонними регіонами повідомили легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК).

"Це – добровольчі формування росіян, котрі воюють на боці України. Вони прагнуть повалити путінський режим і припинити війну з Україною", – зауважили у Центрі стратегічних комунікацій.

Бійці оприлюднили відео на тлі вказівників з назвами населених пунктів Бєлгородської та Брянської областей. Зокрема, звернулися до своїх співгромадян. Добровольці запевнили росіян, що загрози для цивільного населення немає. Окрім того, закликали до боротьби проти режиму кремлівського диктатора.

Також згодом добровольці відзвітували про знищення прикордонного загону ФСБ у Грайворонському районі Бєлгородщини.

Розпочавши війну проти України, Путін сам підштовхнув росіян, незгодних з його злочинною політикою, до збройного спротиву. Адже можливості ведення інших форм політичної боротьби всередині РФ – вичерпані, і російські громадяни стали заручниками авантюр режиму,

– наголосили у Центрі стратегічних комунікацій.

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