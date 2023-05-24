"Стан істеричний": Скабєєва боїться ядерки в Україні на фоні новин про прорив під Бєлгородом
Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" проводять рейд у Бєлгородській області. Через це в однієї з головним пропагандистів Кремля страшенно підгорала філейна частина.
Правда, слід зауважити, що вона свято переконана в тому, що це саме Україна напала на Бєлгородську область. Втім, і самі російські добровольці, і чиновники наголошують, що українські військові тут ні до чого.
Читайте також "Звільнення" міст, контроль над частиною регіону: усе, що відбувається на Бєлгородщині
Скабєєва боїться, що Україна отримає ядерку
Під час сьогоднішнього ефіру в Ольги Скабєєвої геть поїхав дах. Вона вже висловлює припущення, що Україна отримає від міжнародних партнерів ядерну зброю.
Військовий оглядач Ходарьонок вважає, що це неможливо. На що Скабєєва вирішила пригадати все те, що раніше вважалося "неможливим". Мовляв, до цього міжнародні партнери казали, що не нададуть нашій державі HIMARS, далекобійну артилерію, танки, ракети Storm Shadow і винищувачі. Усе це здавалося нереальним. Але все це зараз допомагає відправляти на той світ ворога.
"Стан істеричний, я б так сказала", – перебила вона Ходарьонка, який розповідав про напругу у деяких питаннях.
Скабєєва вигадала байку про ядерну зброю для України: дивіться відео
Власне, Скабєєва наголосила, що передача всього цього озброєння здавалася неможливою, як і "атака на Бєлгородську область, яка вважалася неможливою ще позавчора".
Пройдімося по питання участі українців у рейді на Бєлгородщині. Спростовують цю заяву як добровольці, так і чиновники.
Українських військових на Бєлгородщині немає
- Спілкуючись з журналістами, представник легіону "Свобода Росії", координатор Політцентру, Ілля Пономарьов пояснив, як бійцям вдалося легко потрапити на територію Бєлгородщини. За його словами, подякувати потрібно корупції всередині країни-агресорки.
- Він зазначив, що окупанти буквально розкрали кошти, які мали піти на побудову так званих оборонних ліній. Мовиться про 125 мільйонів доларів, які міг освоїти Пригожин, коли пообіцяв набудувати перешкод у Бєлгородській області.
- Пономарьов зауважив, що добровольці наткнулися лише на певний спротив з боку прикордонників і озброєних формувань. У результаті, вони спочатку розбіглися, а потім узагалі втекли.
- Представник легіону підкреслив, що жодного українського військового на території Бєлгородщини не було. Те ж стосується техніки. Для проведення рейду використовували танки, які затрофеїли під час звільнення Харківщини з-під окупації.
- Зауважимо, що напередодні, на умовах анонімності, з журналістами спілкувався український чиновник. Він додав, що наші військові "здебільшого діяли як підтримка". Вони обороняли кордон держави у районі проведення рейду. Це робили на випадок, якщо ворогові заманеться здійснити контратаку.