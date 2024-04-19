Була "серія вибухів" і "дощ з уламків": у Бєлгороді був неспокійний вечір і ніч

У Росії не буває жодного спокійного вечора чи ночі без вибухів або свіженької "бавовни". Цього разу гучно було у прикордонному місті Бєлгороді.

Очевидці писали про "серію вибухів" і "дощ з уламків", які були в місті. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Бєлгороді було неспокійно

Майже об 23 годині за місцевим часом у Бєлгороді та Бєлгородському районі було запущено сирену ракетної небезпеки. Про це писав також і губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков.

У Бєлгороді лунала сирена і було гучно: дивіться відео

Через 15 хвилин після оголошення "ракетної небезпеки" губернатор заявив про відбої тривоги. Після цього російський чиновник не розповів, чому саме лунали сигнали тривоги у Бєлгороді.

Тим часом очевидці писали, що у Бєлгороді та області були численні вибухи. Також гучно було й в районі населеного пункту Шебекіно.

У Бєлгородському районі чули вибухи: дивіться відео

У місцевих телеграм-канали зазначали, що у Бєлгороді нібито "працювала протиповітряна оборона". Водночас жителі міста писали про якийсь "дощ з уламків" по окремих цілях. Зазначалося, що нібито у небі над містом "збивали ракети", а також невідомі "дрони".

За даними очевидців, всього у Бєлгороді було чути понад десять вибухів. Наразі достеменно невідомо чи є у місті якісь наслідки після гучних звуків, зокрема, пошкодження чи постраждалі, адже місцева влада нічого не писала.

У Бєлгороді росіяни бідкалися через гучні звуки: дивіться відео

Вже після атаки у Бєлгороді почали знаходити уламки невідомих об'єктів, ймовірно, уламки "ракет" або "дронів". Також у небі росіяни фіксували ту саму "роботу" їхньої сумнозвісної ППО.

У Бєлгороді знаходили уламки і бачили "роботу" ППО / Фото з російських телеграм-каналів

Також російські пропагандистські ЗМІ почали викладати відео, де видно, як їхня "брава" ППО збиває якісь невідомі цілі в небі. На кадрах можна побачити якісь спалахи, які вибухають після "удару".

Росіяни показали, як "збивають" цілі в небі: дивіться відео