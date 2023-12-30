Потужні вибухи у Бєлгороді: що туди могло прилетіти і які наслідки

На території Росії все частіше лунають вибухи. Під ударами опиняються військові потужності ворога. Цілком ймовірно, що долітають до російських міст саме дрони.

Над ударами по Росії можуть працювати українські спецслужби. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що прилітає саме по військових об'єктах. Однак невдала робота російської ППО призводить і до інших наслідків.

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Знищення потужностей ворога у розпалі

Останнім часом у російських містах стає все неспокійніше. Удари по країні-агресору почастішали. Зокрема, 30 грудня гучно було у Бєлгороді.

Ми зараз працюємо тими безпілотниками, які виробляємо самі на базах. Зокрема, на базі ГУР МО, яке виконує подібні завдання – виробляє та відпрацьовує по наземних об'єктах в Росії,

– зазначив Роман Світан.

Також полковник запасу відзначив, що коштом внутрішніх ресурсів Служба безпеки України виробляє дрони та працює по російських військових об'єктах. За даними з росЗМІ, до Росії залітають і дрони, які виробив Укроборонпром.

Джерела 24 Каналу повідомляють, що під час атаки на Бєлгород 30 грудня Сили оборони та безпеки вдарили по військових об'єктах ворога.

"Бєлгородська, Курська, Орловська, Брянська та Московська області, точніше їхні військові об'єкти, зараз є під ударами наших БпЛА. Весь цей потік – 500 кілометрів, приблизно такою була заявлена дальність наших безпілотників", – зауважив Світан.

Для того, аби виконати бойове завдання – одночасна кількість дронів при одній атаці вимірюється десятками. За наслідками останніх ударів по Росії вже було вражено кілька військових об'єктів.

"Це вже рутинна робота наших спецслужб та Збройних Сил – уражати війська Росії на території самої Росії", – підсумував Роман Світан.

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