Росіяни заявили про "атаку безпілотника з бомбою" на аеропорт Бєлгорода
У російському Бєлгороді знову паніка. Загарбники заявляють, що нібито "безпілотник з бомбою" атакував місцевий аеропорт.
І, традиційно, росіяни звинуватили у так званій "атаці" Україну. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До теми Цього разу ще ближче до Москви: у Росію знову залетів безпілотник
Росіяни заявили про "атаку безпілотником" аеропорту Бєлгорода
За словами пропагандистів, БпЛА літакового типу з невідомим вибуховим пристроєм буцімто упав біля паркану аеропорту імені Шухова та вибухнув.
Росіяни стверджують, що жертв та постраждалих немає, однак вони можуть приховувати цю інформацію. До того ж аеропорт Бєлгорода наразі не працює.
Вибух пошкодив паркан та кабель сигналізації аеропорту,
– кажуть пропагандисти.
Таким чином, росіяни вкотре хочуть довести своєму народу, що Україна нібито "атакує" країну-агресорку "безпілотниками". Вони навмисно влаштовують подібні провокації, щоб звинуватити у всьому наших військових.
Маячня росіян про "атаки безпілотниками"
- Нещодавно стало відомо, що у Брянській області чули вибухи. У Севському районі безпілотник нібито пошкодив будівлю районного військкомату.
- Через деякий час ще один безпілотник нібито скинув вибуховий пристрій біля будівлі МВС. Постраждалих унаслідок цієї атаки також немає.
- 20 березня БПЛА помітили у місті Щолково, що у Московській області.
- 4 квітня у Калузькій області було помічено безпілотник. РосЗМІ повідомляли, що промисловий дрон-розвідник було зафіксовано над навчальним центром Росгвардії Калузької області.
- До речі, у Тульській області місцеві злякались безпілотника, який застряг між віттям дерев. На місце події викликали надзвичайників, але виявилось, що дрон був дитячим.