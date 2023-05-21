У російському Бєлгороді знов неспокійно: після вибухів спалахнула пожежа

У Росії не минає жодного дня без пожеж. У ніч проти 21 травня у російському Бєлгороді чули звуки вибухів, після яких спалахнула потужна пожежа.

Про це повідомили російські телеграм-канали. На жаль, подробиці поки невідомі.

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Однак відомо, що вибухи прогриміли у Шебекинському районі. На оприлюднених кадрах видно масштабну пожежу.

Місцеві жителі повідомляють, що після гучних звуків бачать заграву. Подробиці уточнюються,

– пишуть телеграм-канали.

Пожежа у Бєлгороді: дивіться відео

Бавовна у Бєлгороді: останні новини

18 травня під російським Бєлгородом місцеві зафіксували чергову "атаку" в небі. За попередніми даними, у місті спрацювала ППО окупантів. Очевидці зазначили, що у небі "розірвався невідомий предмет". За їхніми словами, цей вибух спричинив "ефект, схожий на салют".

11 травня у російському Бєлгороді пролунав гучний вибух. Після цього навіть спрацювали звуки сигналізації в автомобілях. 10 травня у Бєлгородської області падали невідомі безпілотники.

А 14 травня "Бавовнятко" завітало одразу у декілька регіонів країни-агресорки. У російському Тольятті загорівся завод з виробництва дверей Ferroni. Покрівля частково обвалилася в палаючому фарбувальному цеху підприємства. Попередньо, загиблих і постраждалих немає. Крім того, безпілотник атакував підприємство "Консервсушпрод" у місті Стародубі Брянської області. Попередньо, також минулося без постраждалих.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан пояснив, що знищення військових об'єктів Бєлгородщини убезпечить Харків. Щоб Харків був у ще більшій безпеці, треба знищити військові об'єкти на території Бєлгородської області.