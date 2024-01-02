Вибухи в Бєлгороді: росіяни розтягнули уламки на сувеніри та показали критичну інфраструктуру

Уже об 11 ранку 2 січня місцеві пабліки писали, що в Бєлгороді щось вибухає. 24 Канал розкаже, що відомо про це.

Окупанти масовано обстріляли Україну з самого ранку 2 січня. А вже об 11 дня російська влада повідомила про ракетну небезпеку для Бєлгорода.

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Що відомо про вибухи в Бєлгороді 2 січня

Хоча росіян просили не підходити до вікон, мережею ширяться відеозйомки саме біля вікон. Люди фільмують, як виє сирена, а також фіксують "момент гучного хлопка над областю".

Окрім цього, вони показують у роликах вибухи, але там дуже добре видно все довкола. Зокрема критичну інфраструктуру. Не дуже зрозуміло, навіщо вони це роблять – можливо, це українські агенти?

Росіяни показують вибухи біля критичної інфраструктури: дивіться відео

Влада закликала пройти в укриття через ракетну небезпеку. Але багато хто з росіян викладав ролики, де видно, що укриття закриті.

Вибухи в Бєлгороді: дивіться відео

Уламки пошкодили кілька авто та чотири приватні будинки. Є поранений у важкому стані – йому посікло осколками ноги та руки.

Наслідки вибухів у Бєлгороді 2 січня / Фото російські телеграм-канали

Іще виглядає на те, що росіяни просто розтягують на сувеніри "уламки чогось збитого над містом". Принаймні на одному з фото чоловік тримає уламок на тлі подушок і ковдр.

У російському міноборони написали, що о 12-й Україна нібито обстріляла місто з РСЗВ "Вільха", ППО буцімто знищила чотири ракети.

ППО Росії дірява, а ракети падають з літаків просто на російські села