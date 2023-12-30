У Бєлгороді пролунали вибухи: над містом видніється стовп чорного диму
У російському прикордонному місті 30 грудня гучно. Повідомляють, що там також видно стовп чорного диму.
Телеграм-канали повідомляють, що у Бєлгороді пролунали вибухи. Відомо про кілька влучань, передає 24 Канал.
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На місці стовп чорного диму
Спочатку у російському Бєлгороді чули вибухи. Пізніше після цього почали писати про те, що на місці влучань видніється чорний дим. Ймовірно, російська ППО намагалась збити невідому повітряну ціль у небі, але вийшло невдало.Зверніть увагу! Джерела 24 каналу у спецслужбах повідомили, що Сили оборони вдарили по військових об'єктах в Бєлгороді. Непрофесійні дії операторів російської ППО спричинили руйнування цивільної інфраструктури міста.
Російські пабліки пишуть, що постраждав центр міста. За повідомлення російської влади, відомо про 4 загиблих та 7 поранених. Також телеграм-канали пишуть, що є влучання у житловий сектор.
Подробиці будуть відомі згодом.
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Вибухи в Росії: останні новини
- Ніч проти 30 грудня виявилася тривожною для росіян. Окупанти бідкалися на вибухи відразу в 5 областях й заявляли про атаку безпілотників. Як повідомили джерела 24 Каналу, під ударом опинилися військові об'єкти на території Росії. Загалом було випущено понад 70 безпілотників. Варто зазначити, що це сталося наступної ночі після масованої атаки ворога по Україні.
- У мережі повідомляли, що вибухи лунали у 5 областях: Брянській, Орловській, Курській, Воронезькій та Московській. Російське міноборони традиційно відзвітувало про успішну роботу протиповітряної оборони й заявило про збиття 32 безпілотників.
- Однак у Росії зазначають, що збивають дрони бортами своїх кораблів та технікою, тож довіряти ворожим повідомленням не варто.