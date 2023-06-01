Кремль відчуває загрозу через події на Бєлгородщині, – Фейгін сказав, ким можуть закрити кордон

Російський добровольчий корпус знову завітав на територію Бєлгородської області. Кремль відчуває загрозу через ці рейди, але є нюанси.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, Кремль явно звернув увагу на події в Бєлгородській області. Однак поки вони не будуть реагувати достатньо жорстко на такі рейди.

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На думку Фейгіна, в Кремлі розраховують, що ці рейди будуть незначними, і вже через певний час представники РДК повертатимуться в Україну. Ймовірно, так вони переконують себе не переміщати кадрові війська в Бєлгородську область.

Вони не хочуть переміщати тисячі або десятки тисяч військ з України. Вони думають, що краще їм швидше досягнути результату в Україні, а тоді загроза рейдів на Бєлгородщину відпаде. Тому вони хочуть обійтися силами Росгвардії та якихось армійських резервів, яких в них не так і багато,

– зазначив Фейгін.

Утім, окупанти усвідомлюють, що рейди РДК можуть бути регулярними. Але залучати кадрові війська там поки не хочуть.

Це – чергова масштабна операція бійців Російського добровольчого корпусу на території Росії. Все, що відомо про перші рейди російських добровольців на Бєлгородщину, – читайте в матеріалі 24 Каналу

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Як припустив Фейгін, з часом російські загарбники спробують домовитися з власником ПВК "Вагнера" щодо розміщення його підрозділів в Бєлгородській області. Але це може статися лише через кілька місяців, коли вагнерівці спробують хоча б якось відновити свій потенціал після боїв на Бахмутському напрямку.

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