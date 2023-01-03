У Бєлгороді знову "бавовна": "покурили" на військовому об'єкті
Джерело:Петро Андрющенко
У 2023 "бавовна" продовжує тур Росією. Станом на 3 грудня вкотре завітала до Бєлгородської області.
Російські окупанти вже живуть за принципом: ні дня без "бавовни". Особливо активною вона була у час новорічних свят.
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"Бавовна" – вкотре у Бєлгородській області
Новини про "бавовну" у Бєлгородській області з'явилися вдень 3 січня. Місцеві жителі запанікували у мережі через детонацію та потужну пожежу. На опублікованих кадрах видно, як у небо здіймається стовп диму.
Повідомляють, що "хлопки" пролунали у місті Новий Оскіл. Місцеві ЗМІ заявили про пожежу на одному з військових об'єктів міста. Доки пожежа лише "розквітає", влада запевняє, що все гаразд, а невеличкий інцидент стався через необережне поводження з вогнем.
Схоже, модернізувати свою улюблену байку про "невдало покурили" Росія не збирається. Вочевидь, наступним етапом буде вже традиційно абсурдне повідомлення про фантастичну роботу "ППО".
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"Бавовна" у Джанкої
Також 3 січня "бавовною" насолоджується Джанкой. Пабліки окупантів вже повідомили про "роботу ППО". Окрім того, загарбникам прибачилася якась "збита ціль".
Упродовж останніх тижнів "бавовна" часто гостює у тимчасово окупованому Криму.