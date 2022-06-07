У Бєлгородській області горів склад із запасами для РСЗВ: росіяни кажуть про недбалість

У Бєлгородській області росіяни мали чудову нагоду знову спостерігати за "бавовною". Вибух снарядів списали на "необережність солдатів".

У Бєлгородській області сталася пожежа на складі з боєприпасами. Кількість снарядів, якими окупанти можуть обстрілювати мирні українські міста, у ворога дещо скоротилася.

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Вибух снарядів на складі окупантів

Учора, 6 червня, поблизу Бєлгорода почали лунати вибухи. Двоє російських окупантів працювали поблизу боєприпасів для реактивних систем залпового вогню. Через "недотримання заходів пожежної безпеки" виникла пожежа, потім почали лунати вибухи.

З селища Комсомольський, біля якого розташований склад, почали евакуйовувати людей. Звідти вивезли 53 людей, на ділянці траси "Крим" тимчасово припинили рух.

Губернатор області заявив про те, що постраждалих та руйнувань немає, а вибухи спричинив "людський фактор".

Війна Росії проти України: коротко про останні події

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