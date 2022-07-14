"Щоб зробити ремонт": у Бєлгородській області росіяни брешуть про обстріляне житло

росіяни у Бєлгородській області намагаються нажитися ситуації з житлом, яке постраждало внаслідок вибухів. Зокрема, губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, що у такий спосіб люди просто хочуть зробити собі новий ремонт.

Він додав, що допомога постраждалим від обстрілів залежатиме від їхнього рівня доходу.

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російський чиновник пояснив це рішення тим, що серед мешканців області є ті, хто вирішив скористатися ситуацією, що склалася, щоб зробити ремонт.

Ми розглядаємо питання щодо майна, але розглядатимемо його залежно від доходу мешканців. Вже зараз бачимо, що, на жаль, хтось починає сприймати цю ситуацію як можливість коштом інших джерел зробити ремонт: починає розбивати кахельну плитку, бити вікна,

– розповів Гладков.

Губернатор зазначив, що допомога буде надана людям, які опинилися у "важкій життєвій ситуації". Але тим, хто має "величезні будинки, де стоять величезні басейни – у відновленні басейну" він допомогти не зможе.

Окупанти б'ють по своїм же містам

Росіяни вдалися до чергової провокації. Мовиться про удар по Бєлгороду, в якому кремль звинуватив Україну. Однак, як сказав російський публіцист Андрій Піонтковський, в окупантів нічого не вийшло.

Річ у тім, що про цю "акцію" не попередили ані губернатора міста, ані редакцію "Першого каналу".

"Перший сюжет називався "А що там сталося?", губернатор "вичавлював" якісь імпровізовані фрази "Це напевно ППО, і її уламки розсипалися містом...", – сказав публіцист.

Лише увечері прессекретарка МЗС країни-агресорки марія захарова зрозуміла, що в усьому потрібно звинувачувати українських військових. Вона заявила, що провокації на території Росії влаштували Київ та "західні куратори". захарова відкрито пригрозила відповіддю.

Що відомо про удар по Бєлгороду

3 липня у російському Бєлгороді пролунали гучні "хлопки". Після них над містом скупчились хмари диму. За офіційною інформацією, внаслідок удару померло 5 осіб. Згодом стало відомо, що серед загиблих – родина, яка переїхала з села Цупівка Харківської області.

Не дивно, що авторами цього "спектаклю" є росіяни. У традиційній для себе манері вони хотіли звинуватити в усьому ЗСУ. Однак є красномовні докази нахабної брехні з боку окупантів. Так, в будівлях Бєлгорода, які постраждали внаслідок нічного обстрілу, застрягли фрагменти російського ЗРПК "Панцир С1". Річ у тім, що на озброєнні в України такої техніки просто немає.

За словами українського експерта та блогера Олексія Копитька, ударом по Бєлгороду Кремль вирішує кілька завдань: перекриває сюжет з обстрілами Кременчука, Одеської області, інших міст, насамперед – у західних ЗМІ. Натомість Україні це не потрібно.

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