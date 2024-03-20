У Бєлгородській області з'являться блокпости: де росіяни планують їх розмістити
Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков 19 березня повідомив, що у Бєлгородській області з'являться блокпости. Їх планують розмістити у районах, які зазнають обстрілів.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, місцева влада також вирішила обмежити проїзд у деякі райони Бєлгородської області, передає 24 Канал.
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У Бєлгородській області встановлять блокпости
Гладков розповів у відеозверненні, опублікованому в його телеграм-каналі, що з 20 березня в кількох населених пунктах Білгородської області з'являться блокпости, за допомогою яких влада контролюватиме пересування мешканців.
За словами губернатора, обмеження стосуватимуться низки прикордонних населених пунктів.
Обмежать в'їзд у такі населені пункти Бєлгородської області:
- Козинка;
- Грайворон;
- Глотове;
- Гора-Поділ;
- Безімено;
- Новобудівки 1-ї та 2-ї.
Гладков пояснив, що на в'їзді до зазначених населених пунктів буде поставлено блокпости. Також місцевим жителям буде дозволено в'їжджати та виїжджати з цих населених пунктів, коли це буде безпечно і в разі потреби.
Він додав, що місцева влада переконувала жителів евакуюватися, але дехто це зробити відмовився.
Спочатку люди говорили: "ні, ми залишимося", починається посилення обстрілів — кажуть: "Вивезіть нас". А вже фізично надати допомогу з вивезення практично неможливо, не наражаючи ризику на життя інших людей,
– сказав Гладков.
За словами губернатора, жителі населених пунктів, де встановлять блокпости, будуть звільнені від оплати житлово-комунальних послуг за березень 2024 року. Попри це, губернатор не повідомив, як довго буде обмежено в'їзд до сіл.
У Бєлгороді постійно відбуваються обстріли
- Росіяни 19 березня вкотре заявили про роботу ППО у Бєлгородській області. Повідомляється, що нібито було збито 11 повітряних цілей.
- Увечері 18 березня місто Бєлгород також стало об'єктом повітряної атаки. Вячєслав Гладков, губернатор області, повідомив, що серед цілей атаки були промислові об'єкти, такі як завод "Енергомаш", відомий своїм виробництвом котельного обладнання.
- У Бєлгородській області 17 березня у місті Строїтель впав розгінний блок російської ракети. Внаслідок цього відбулося влучання в один із будинків, а також постраждала жінка.