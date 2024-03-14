Кіберфахівці ГУР зламали канали зв'язку уряду в Бєлгородській області, – джерела

Росіяни у Бєлгородській області бідкалися про злам каналів зв'язку уряду в Бєлгородській області. Зрештою стало відомо, що це була успішна операція української розвідки.

Зокрема, цю операцію вдало виконали кіберфахівці ГУР. Про це 24 Каналу повідомили джерела в українських спецслужбах.

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У Бєлгородській області проблеми зі зв'язком

Російські пропагандисти повідомляли, що о 2:06 за місцевим часом 14 березня знову було зламування каналів зв'язку регіонального уряду у Бєлгородській області.

Окупанти звинувачують регіональних представників Мінцифри у тому, що вони не володіють банальними комп'ютерними навичками й кажуть "запитати допомоги у Ростелекому і Мінцифри федерального, для забезпечення безпеки урядового зв'язку".

Виходить, що 3 день Мінцифри не може виконати своїх зобов'язань щодо безпеки та захисту каналів зв'язку уряду. Дивно, що міністр ще не у відставці,

– бідкаються росіяни.

Крім того, вони повідомляють, що було здійснено розсилання емайлів від імені адміністрації губернатора Бєлгородської області. Це також спантеличило самих громадян Бєлгородської області.

Зрештою джерела 24 Каналу у спецслужбах підтвердили, що цього зламу каналів регіонального зв'язку причетні Кіберфахівці ГУР. Тепер окупанти мають проблеми зі зв'язкою і комунікацією з владою Бєлгородської області.

Раніше кіберфахівці ГУР атакували державні сайти Росії