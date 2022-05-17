У Бєлгородській області знову "бавовна": росіяни вже традиційно звинувачують Україну

Глава Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про обстріли прикордонних сіл Росії. За його словами, до інциденту причетна Україна. Водночас офіційні підтвердження та докази відсутні.

За даними росЗМІ, цього разу постріли чули у селі Безіменному, звідки частину росіян евакуювали ще 14 квітня – після загадкових вибухів у сусідньому прикордонному населеному пункті Сподарюшине, повідомляє 24 канал.

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"Бавовна" у прикордонних населених пунктах

Вибухи у Безіменному

Вперше інформацію про начебто обстріли зі сторони України поширив голова Грайворонської міського округу Геннадій Бондарєв. Він розповів, що у селі Безіменне є потерпіла.

Є один потерпіла – поранення легкого ступеня тяжкості. Вся необхідна медична допомога вже надається, її життю нічого не загрожує.

– розповів Бондарєв.

Також, за його словами, є руйнування інфраструктури. Наразі триває обхід території, який допоможе оцінити втрати.

Обстріл Тьоткіного

Сьогодні увечері також стало відомо про нові обстріли в Курській області. Губернатор регіону Роман Старовойт зазначив, що дивні звуки, схожі на постріли, пролунали у прикордонному пункті Тьоткіно. Він уточнив, що під мінометний обстріл потрапила територія цукроварня на околиці селища міського типу.

За попередніми даними, жертв немає, деталі уточнюються.

Хроніка найгучніших "хлопків" у Росії

Цікаво, що схожі інциденти вже тенденція – у прикордонних областях Росії про постріли та пожежі повідомляють ледь не кожного дня.

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