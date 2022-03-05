У Бєлгородській області зосереджені 3 тисячі резервістів, що прибули для поповнення втрат Росії
5 березня 2022 , 13:33Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує стягувати війська до кордонів України, на територію якої віроломно напала 24 лютого. Через значні втрати ворог готується кинути у бій резервістів.
Морально-психологічний стан резервістів – вкрай низький
У Генштабі ЗСУ заявили про 3 тисячі резервістів у Бєлгородській області. Російські військові прибули у прикордонні з Україною райони.
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Йдеться про населений пункт Безсонівка. Повідомляється, що росіяни прибули для поповнення втрат.
У Генштабі відзначили, що морально-психологічний стан резервістів – вкрай низький.
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